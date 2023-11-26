Arda Turan'lı Eyüpspor'dan geri dönüş!

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Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Manisa FK'yı ikinci yarıdabulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek art arda 3. galibiyetini aldı.

Eyüpspor puanını 33'e yükselirken Manisa FK 14 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar



8. dakikada penaltı noktası sağından Ahmed Kutucu’nun yaptığı vuruşta kaleci Alperen’in müdahalesiyle topu önünde bulan Bruno’nun vuruşunda kaleci Alperen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Topalli, ceza sahası içi sağ çaprazdan verdiği pası alan Lima’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

56. dakikada Ampem’in pasında topla buluşan Murat Uçar, sağ taraftan ceza sahasına girip içeri çevirdiği topa kale önünde Bruno’nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

63. dakikada Ampem’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmed Kutucu, kaleci Alperen’in sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

88. dakikada Recep Niyaz’ın pasında topla hareketlenen Ampem, Gakpa’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz, yaptığı müdahale sonucu Gakpa’ya direkt kırmızı kart gösterdi.

90. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fredy’nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+14. dakikada Muhamed Kiprit’in pasında topla buluşan Diallo, ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

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Hakemler: Ali Yılmaz, Gökmen Baltacı, Kemal Mavi

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Bekir Yılmaz dk. 90), Ahmed Kutucu, Fredy (Uğur Demirok dk. 90+10), Melih Kabasakal (Recep Niyaz dk. 75), Ampem (Mustafa Pektemek dk. 90+11), Bruno (Mete Kaan Demir dk. 75)

Yedekler: Birkan Tetik, Cengiz Köseer, Miraç Altınçayır, Seşlar, Samet Çolak

Teknik Direktör: Arda Turan

Manisa FK: Alperen Uysal, Ayberk Karapo, Graovac, Oğuzhan Berber (Furkan Doğan dk. 87), Diallo, Tugay Kaçar (Oğuz Gürbulak dk. 53), Burak Altıparmak, Kerim Frei (Muhamed Kiprit dk. 87), Topalli (Gakpa dk. 64), Sandro Lima

Yedekler: Samet Karabatak, Kazım Kahya, Bedirhan Çaltunbaş, Mert Kuyucu, Bekir Karadeniz, Doğukan Emeksiz

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Bruno (dk. 56), Ahmed Kutucu (dk. 63) (Eyüpspor), Lima (dk. 42) (Manisa FK)

Kırmızı kart: Gakpa (dk. 88) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ampem, Caner Erkin, Recep Niyaz (Eyüpspor), Tugay Kaçar, Kerim Frei, Oğuz Gürbulak, Domgjoni, Burak Altıparmak, Sandro Lima, Alperen Uysal, Muhamed (Manisa FK)