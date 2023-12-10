Arda Turan'lı Eyüpspor'dan farklı galibiyet! Zirvede tek başına...

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Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Eyüpspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Eyüpspor'un gollerini 6. dakikada Semih Karadeniz (kendi kalesine), 25. dakikada Ahmed Kutucu, 62. dakikada penaltıdan Bruno ve 70. dakikada Ampem attı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, art arda 5. galibiyeti alarak puanını 39'a yükseltti ve en yakın rakibi Kocaelispor'un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Şanlıurfaspor ise 14 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar



6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Fredy’nin kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Bruno ile birlikte topa müdahale etmek isteyen Semih Karadeniz’in ters vuruşunda top filelere gitti. 1-0

20. dakikada Taşkın’ın ceza yayı üzerinden pasında Ampem, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

25. dakikada ceza yayı içinde topu kontrol eden Taşkın’ın bekletmeden pasında Ahmed Kutucu, ceza sahası içi sağ çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

57. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Ampem, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erzhan gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Recep Niyaz’ın şutunu tamamlamak isteyen Bruno’nun vuruşunda savunma çizgiden çıkardı.

60. dakikada Recep Niyaz, ceza sahası içi sol çaprazda Alexis’in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada Bruno, penaltı atışında topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 3-0

70. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında Bruno, sol kanattan koşu yapan Ampem’in önüne pasını aktardı. Rakibini geçerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Ampem’in vuruşunda top kaleci Erzhan’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 4-0

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Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bersan Duran, Suat Güz

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin (Metehan Baltacı dk. 74), Fredy (Melih Kabasakal dk. 74), Taşkın İlter, Recep Niyaz (Mete Kaan Demir dk. 63), Ahmed Kutucu, Prince Ampem (Svit Seslar dk. 81), Gianni Bruno (Mustafa Pektemek dk. 81)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Uğur Demirok, Samet Çolak, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Semih Karadeniz (Seyit Gazanfer dk. 46), Mehmet Yiğit, Diogo Alexis, Urie-Michel Mboula, Barış Gök, Barış Ekincier (Jospin Nshimirimana dk. 74), Cumali Bişi (Godfred Donsah dk. 58), Adem Eren Kabak (dk. 46), Mert Çapar (Olivier Thill dk. 58), Al Hassan Toure

Yedekler: Aydın Bağ, Pape-Alione Ndiaye, Muhammet Arslantaş, Enver Cenk Şahin, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Semih Karadeniz (dk. 6 k.k.), Ahmed Kutucu (dk. 25), Gianni Bruno (dk. 62), Prince Ampem (dk. 70) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Cumali Bişi (Şanlıurfaspor), Melih Kabasakal (Eyüpspor)

(İYA-TK-S)