Arda Turan'ın Eyüpspor'una yan bakılmıyor!

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1’inci Lig’in 4’üncü haftasında Eyüpspor sahasında Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 42’nci dakikada penaltıdan Regattin, 67’nci dakikada Caner Erkin ve 82’nci dakikada Ribeiro kaydetti. Giresunspor’un mücadeledeki tek golü 62’nci dakikada Şahin Dik’ten geldi.
Bu sonuçla dördüncü galibiyetini alan Eyüpspor, 12 puanla lider durumda yer aldı.
Giresunspor ise 3 puanla 13. sırada kaldı.
Lider Eyüpspor, 1. Lig'in beşinci haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Giresunspor ise Manisa FK'yi konuk edecek.
STAT: Eyüp
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Gökmen Baltacı, Abdülhamit Söyler
Eyüpspor: Berke Özer - Melih Kabasakal, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 89 Ömer Bayram), Robin Yalçın, Taşkın İlter (Dk. 56 Ribeiro), Regattin (Dk. 89 Mete Kaan Demir), Ampem (Dk. 69 Seslar), Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek (Dk. 56 Bruno)
GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Talha Ülvan (Dk. 81 Ahmet Lütfü Kara), Kadir Seven, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 77 Mustafa Eren Keskin), Furkan Kütük (Dk. 46 Mehmet Keskin), Şahin Dik, Savicevic (Dk. 90 Ali Emirhan Akçay) Anıl Yiğit Çınar, Çekdar Orhan (Dk. 77 Enishan Ceylan), Faruk Can Genç, Mert Han Kurt
GOLLER: Dk. 42 (P) Regattin, Dk. 67 Caner Erkin, Dk. 82 Ribeiro (Eyüpspor) - Dk. 62 Şahin Dik (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Taşkın İlter, Metehan Baltacı (Eyüpspor)