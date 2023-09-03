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Arda Turan'ın Eyüpspor'una yan bakılmıyor!

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#Futbol#Eyüpspor#Arda Turan
Arda Turanın Eyüpsporuna yan bakılmıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 00:14

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, 1’inci Lig’in 4’üncü haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 yendi ve 4'te 4 yaptı.

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1’inci Lig’in 4’üncü haftasında Eyüpspor sahasında Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 42’nci dakikada penaltıdan Regattin, 67’nci dakikada Caner Erkin ve 82’nci dakikada Ribeiro kaydetti. Giresunspor’un mücadeledeki tek golü 62’nci dakikada Şahin Dik’ten geldi.

Bu sonuçla dördüncü galibiyetini alan Eyüpspor, 12 puanla lider durumda yer aldı.

Giresunspor ise 3 puanla 13. sırada kaldı.

Lider Eyüpspor, 1. Lig'in beşinci haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Giresunspor ise Manisa FK'yi konuk edecek.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Gökmen Baltacı, Abdülhamit Söyler

Eyüpspor: Berke Özer - Melih Kabasakal, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 89 Ömer Bayram), Robin Yalçın, Taşkın İlter (Dk. 56 Ribeiro), Regattin (Dk. 89 Mete Kaan Demir), Ampem (Dk. 69 Seslar), Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek (Dk. 56 Bruno)

GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Talha Ülvan (Dk. 81 Ahmet Lütfü Kara), Kadir Seven, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 77 Mustafa Eren Keskin), Furkan Kütük (Dk. 46 Mehmet Keskin), Şahin Dik, Savicevic (Dk. 90 Ali Emirhan Akçay) Anıl Yiğit Çınar, Çekdar Orhan (Dk. 77 Enishan Ceylan), Faruk Can Genç, Mert Han Kurt

GOLLER: Dk. 42 (P) Regattin, Dk. 67 Caner Erkin, Dk. 82 Ribeiro (Eyüpspor) - Dk. 62 Şahin Dik (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Taşkın İlter, Metehan Baltacı (Eyüpspor)

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#Futbol#Eyüpspor#Arda Turan

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