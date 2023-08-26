×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Turan'ın Eyüpspor'u kayıpsız ilerliyor

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpspor#Arda Turan#1. Lig
Arda Turanın Eyüpsporu kayıpsız ilerliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 19:09

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Tuzlaspor'u 5-0 yendi.

Haberin Devamı

İstanbul ekibi, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.

Eyüpspor'un galibiyet gollerini 17. dakikada Mustafa Pektemek, 19. dakikada Robin Yalçın, 23 ve 66. dakikalarda Ahmet Kutucu ve 86. dakikada Luccas Claro kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, sezona 3'te 3 yaparak başladı.

Eyüpspor, 9 puanla Trendyol 1. Lig'de zirvede yer aldı.

Çıktığı 3 maçta 9 puan toplayan Eyüpspor, kalan haftalarda kalesinde gol görmedi.

1-0 Keçiörengücü
2-0 Kocaelispor
5-0 Tuzlaspor

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Giresunspor'u ağırlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpspor#Arda Turan#1. Lig

BAKMADAN GEÇME!