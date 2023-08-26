Arda Turan'ın Eyüpspor'u kayıpsız ilerliyor

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İstanbul ekibi, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.
Eyüpspor'un galibiyet gollerini 17. dakikada Mustafa Pektemek, 19. dakikada Robin Yalçın, 23 ve 66. dakikalarda Ahmet Kutucu ve 86. dakikada Luccas Claro kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, sezona 3'te 3 yaparak başladı.
Eyüpspor, 9 puanla Trendyol 1. Lig'de zirvede yer aldı.
Çıktığı 3 maçta 9 puan toplayan Eyüpspor, kalan haftalarda kalesinde gol görmedi.
1-0 Keçiörengücü
2-0 Kocaelispor
5-0 Tuzlaspor
Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Giresunspor'u ağırlayacak.
🗣️ Arda Turan'dan hakeme: "Hocam kaleciye faul var"
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🗣️ Arda Turan'dan hakeme: "Hocam kaleciye faul var"