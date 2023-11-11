Arda Turan'ın Eyüpspor'u Altay'a gol yağdırdı: 7-1

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Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Eyüpspor, Altay'ı deplasmanda 7-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle maç fazlasıyla 30 puana yükselen Eyüpspor, en yakın rakibi Kocaelispor'un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Ligde 5 puanı bulunan Altay ise son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada soldan Ampem'in pasında Regattin gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 0-1

13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Tolga'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Deniz'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

15. dakikada soldan ceza sahasına giren Ampem, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı. 1-2

25. dakikada hava topu mücadelesinde Altay kalecisi Eren ve Ceyhun çarpıştı. Bomboş pozisyonda topla buluşan Ampem, aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 1-3

51. dakikada sağ kenardan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Eren'in üzerinden aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-4

70. dakikada Murat Uçar'ın pasında Ahmed Kutucu, ceza sahası dışından şutunu çekti ve takımının 5. golünü kaydetti. 1-5

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ampem, şutunu çekti ve rakip savunmaya çarpan top ağlara gitti. 1-6

88. dakikada Mete Kaan'ın sağ kenardan açtığı ortada ceza sahasında Mustafa Pektemek düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 1-7