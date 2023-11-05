Arda Turan'ın Eyüpspor'dan farklı galibiyet

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti.

Bu skorla puanını 27'ye yükselen Eyüpspor, 1. Lig’de liderliğini sürdürdü.

Adanaspor ise 12 puanla 13. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Hakkı Türker’in sağ taraftan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmadığı topa, penaltı noktası üzerinde Fernandes’in röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Berke Özer’in solundan ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada sol taraftan Caner Erkin’in ortasında Bruno, ceza sahası içi sol çaprazda yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ahmed Said’in solundan ağlara gönderdi. 1-1

43. dakikada sağ taraftan Caner Erkin’in pasla kullandığı kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazdan Fredy vuruşunu yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sol tarafında Claro’nun önünde kaldı. Claro’nun yaptığı ortada altı pasta Taşkın İlter’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

65. dakikada Metahan Baltacı’nın sağ taraftan attığı pasta Ferhat’ın uzaklaştıramadığı topu sol tarafta önüne alan Ampem, ceza sahasına girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

67. dakikada sol kanatta Metehan Baltacı, Feyzi Yıldırım’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Müdahale sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, Feyzi Yıldırım’a sarı kart gösterdi. Pozisyon sonrası VAR’ın tavsiyesiyle pozisyonu izleyen hakem Kutluhan Bilgiç sarı kartı iptal edip, direkt kırmızı kartla Feyzi Yıldırım’ı oyun dışında bıraktı.

90. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Ampem topla birlikte ceza sahasına girip, kaleci Ahmed Said’i de geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1