Arda Turan'ın davası sürüyor

Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Arda Turan ve müdahil Özlem Ada Şahin katılmadı.

Hakim, daha önce tanık olarak çağrılan milli futbolcu Burak Yılmaz'a çıkarılan tebligatın geri döndüğünü tutanağa yazdırdı.

Sanık Turan'ın avukatı Şeref Dede, tanık Burak Yılmaz'ın Fransa'da bir takımda oynadığını, ekimde milli takımın maçında oynaması için seçilmesi durumunda Türkiye'ye geldiğinde mahkemede hazır edebileceklerini ve adresini bildirebileceklerini ifade ederek, tanığın hazır edilmesi için süre istedi.

Müdahil Özlem Ada Şahin'in avukatı Bahar Balaban ise tanık Onur Ürkmez için tebligat çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, tanık Onur Ürkmez hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına, sanık avukatlarına, tanık Burak Yılmaz'ı celse arasında hazır etmeleri, edememeleri halinde yurt dışı adresini bildirmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi 11 Eylül 2019'da davayı karara bağlayarak sanık Berkay Şahin'in, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi nedeniyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Sanık Arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, sanığı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay, "korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek" suçundan 10 ay ve "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırmıştı.

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Turan'a "cinsel taciz" suçu yönünden verdiği beraat hükmünü bozmuştu.

Kararda, olay günü sanıklarla beraber olan ve soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz ile Onur Ürkmez'in yargılama esnasında ifadeleri alınmayarak, eksik araştırmayla karar verildiği ifade edilmişti.

Arda Turan'ın üzerine atılı "cinsel taciz" suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğu hatırlatılan kararda, "basit yargılama usulü" yönünden yeniden değerlendirilmesi için dosyanın bozulması gerektiği ve istinaf başvurusunun yerinde görüldüğü bildirilmişti.

Bozma ilamının ulaştığı mahkeme, "cinsel taciz" suçu yönünden yeniden yargılamanın yapılacağı davanın ilk duruşmasına futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak çağrılmasına hükmetmişti.



