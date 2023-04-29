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Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Tuzlaspor ile puanları paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#Eyüpspor#Spor Toto 1. Lig
Arda Turanın çalıştırdığı Eyüpspor, Tuzlaspor ile puanları paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 18:18

Spor Toto 1. Lig’in 35. hafta mücadelesinde Tuzlaspor evinde Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

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Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig’in 35. hafta mücadelesinde Tuzlaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Teknik Direktör Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı ilk 3 maçta galibiyet alamadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

35’inci hafta maçı öncesinde Tuzlaspor yönetimi bilet fiyatlarını oldukça yüksek tutmuştu. Tuzlaspor yönetimi, ev sahibi tribün bilet fiyatlarını 38 bin 500 TL, deplasman tribünü bilet fiyatlarını ise 50 bin TL olarak belirlemişti. Yüksek bilet fiyatları nedeniyle maçta tribünler boş kaldı. Karşılaşmayı 2 takım yöneticilerinin yanı sıra sezon başında kombine kart alan az sayıda taraftar takip etti.

EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ: TUZLASPOR’UN BU TAVRINI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM

Tuzlaspor’un tavrını üzüntüyle karşıladığını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Tuzlaspor maçında taraftarlarımız için belirlenen bilet fiyatını maçtan 1 gün önce öğrendik. Geçen sezon, stadımızı verdiğimiz şehrimizin takımı Tuzlaspor’un bu tavrını üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef taraftarlarımız statta olamadı. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyelerimizle takip ettik" ifadelerini kullandı.

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Arda Turanın çalıştırdığı Eyüpspor, Tuzlaspor ile puanları paylaştı

Stat: Sancaktepe
Hakemler: Turgut Doman xx, Cem Özbay xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Tuzlaspor: Kurtuluş xx, Ogün xx, Gökhan Akkan xx, Rotman xx, Awuku xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Taş xx, Rotman xx, Yahaya xx (Iseka dk. 54 xx), Erol xx (Bünyamin dk. 89 ?), Nzuzi xx (Mehmet Coşkun dk. 71 x), James Adeniyi xx (Moutari dk. 89 ?)
Yedekler: Emre Koyuncu, Ömerhan, Halef, Erdinç, Muhammed Demirci, Imbula
Teknik Sorumlu: Serdar Uygun
Eyüpspor: Harun xx, Murat xx, Fethi xx, Claro xx, Berkan x (Umut dk. 46 xx), Melih xx, Cenk x (Halil dk. 46 xx, Yonathan del Valle dk. 69 x), Recep xx (Olivier Thill dk. 81 ?), Babel xx, Ömer xx, Dibba x (Sinan dk. 46 xx)
Yedekler: Cengiz, Berkay, Taşkın, İbrahim, Buğra
Teknik Direktör: Arda Turan
Sarı kart: Ogün Bayrak (Tuzlaspor)

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#Arda Turan#Eyüpspor#Spor Toto 1. Lig

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