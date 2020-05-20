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GeriFutbol Arda Turan'dan 19 Mayıs tepkilerine cevap geldi
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Futbol
Haber Giriş: 20.05.2020 - 00:17,Son Güncelleme:

Arda Turan'dan 19 Mayıs tepkilerine cevap geldi

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Arda Turan'dan 19 Mayıs tepkilerine cevap geldi
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Sosyal medyadan paylaştığı videoda 19 Mayıs ve 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan, açıklamada bulundu.

Arda Turan, sosyal medya hesabından bir özel okula bayram mesajı yollarken ''19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'' dedi ve sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Tecrübeli futbolcu ardından bir paylaşımda daha bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali.. İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar." dedi.

Arda, bir sonraki paylaşımında ise ''Kolejin adını da yanlış söylemişim videoda onu söyleyen hiç yok.'' sözlerini kullandı.

Arda Turandan 19 Mayıs tepkilerine cevap geldi

Arda Turandan 19 Mayıs tepkilerine cevap geldi

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