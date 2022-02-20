Arda Turan ve Necati Ateş'ten Fatih Terim paylaşımı!

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Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden Fatih Terim ile birlikte ayrılan Necati Ateş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Necati Ateş, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile buluştu ve birlikte oldukları bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Gönderinin altında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar da yorum yaptı.

ARDA TURAN DA PAYLAŞTI

Necati Ateş'in Fatih Terim paylaşımının ardından Galatasaray Kaptanı Arda Turan da bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Arda, sarı kırmızılı emojilere yer verdi.

Fotoğrafta Fatih Terim Arda Turan ikilisinin çok neşeli olduğu görülürken sarı kırmızılı taraftarlardan beğeni aldı.