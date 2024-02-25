Arda Turan, Tuncay Şanlı'yı üzdü! Maçta 5 gol, 1 kırmızı

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Trendyol 1’inci Lig’in 24’üncü haftasında lider Eyüpspor, konuk ettiği Sakaryaspor’u 3-2 yendi.

Eyüpspor bu sonuçla puanını 58 yaptı. Konuk ekip ise 40 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar:

13’üncü dakikada Eyüpspor savunmasının geri pasında Kassongo topa yetişirken meşin yuvarlağı uzaklaştıramayan Berke Özer’den seken top ceza sahası dışında Murat Cem Akpınar’ın önünde kaldı. Topu boş kaleye göndermek isteyen Murat’ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28’inci dakikada Eyüpspor öne geçti. Ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada topu önünde bulan Regattin’in şutunda Rotman’a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Eyüpspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

51’inci dakikada Sakaryaspor 10 kişi kaldı. Rakibine orta sahada faul yapan Donkor, maçtaki ikinci sarısını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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57’nci dakikada Sakaryaspor eşitliği yakaladı. Murat Cem Akpınar’ın sol kanattan kullandığı frikikte topa arka direkte dokunan Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

70’inci dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Caner Erkin’in kullandığı kornerde arka direkte Claro’nun indirdiği topa altıpas içinde dokunan Taşkın İlter meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

80’inci dakikada Eyüpspor farkı 2’ye çıkardı. Caner’in savunma arkasına uzun pasında Ahmed Kutucu’nun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

90+5’inci dakikada Sakaryaspor farkı 1’e indirdi. Ceza sahası çizgisinin sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak ceza sahasına ortaladı.

Kaleci Berke Özer’in çeldiği topu Çağlayan Menderes yakın mesafeden kafayla tamamladı: 3-2. Eyüpspor maçı 3-2 kazandı.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Yasin Kol, Özgür Ertem, Kadir Akıllı

EYÜPSPOR: Berke Özer – Murat Uçar, Metehan Baltacı (Dk. 63 Taşkın İlter), Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep Niyaz (Dk. 85 Tugay Kacar), Regattin (Dk. 88 Seslar), Fredy (Dk. 63 Saiz), Bruno (Dk. 63 Thuram)

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu – Oğuz Yıldırım, Çağlayan Menderes, Donkor, Bülent Uzun, Rotman (Dk. 46 Samed Onur), Roshi (Dk. 46 Dimitrov), Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Muhammed Ertürk), Del Valle (Dk. 73 Burak Süleyman), Hasan Kılıç, Kassongo

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GOLLER: Dk. 28 Regattin, Dk. 70 Taşkın İlter, Dk. 80 Ahmed Kutucu (Eyüpspor) – Dk. 61 Hasan Kılıç, Dk. 90+5 Çağlayan Menderes (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 51 Donkor (Sakaryaspor)

SARI KART: Saiz (Eyüpspor)