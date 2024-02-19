Arda Güler'in tekmeliğindeki detay sosyal medyanın gündemine oturdu! Binlerce kişi beğendi...

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Lider Real Madrid, İspanya La Liga'ın 25.haftasında Estadio de Vallecas'ta Rayo Vallecano'nun konuğu oldu. Eflatun-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Başkent ekibi, henüz 3. dakikada Joselu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 27. dakikada penaltı kazanan Rayo Vallecano'da topun başına geçen Raul de Tomas ile skoru eşitledi. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla tamamlandı. Real Madrid'de Dani Carvajal, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Puanını 65'e yükselten Real Madrid liderliğini sürdürdü.

Bir başka yönden, eflatun - beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, 87.dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, bu maçla beraber bu sezon 3.kez lig maçında forma giydi. Ev sahibi Rayo Vallecano'da devre arası Fenerbahçe'den transfer ettiği Miguel Crespo ise 64.dakikada oyuna girdi.

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Arda Güler'in tekmeliğinde Türk Bayrağı'nın bulunması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar, müsabaka öncesinde yedek kulübesine yürüyen Arda Güler'e sevgi gösterisinde bulundu.