Arda Güler'in ilk antrenörü Erol Tokgözler, milli yıldızı İspanyol basınına anlattı! Şaşırtan Messi iddiası...

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve yaşadığı şanssız iki sakatlığı atlatıp takımla çalışmalara başlayıp forma giymek için gün sayan Arda Güler'in Gençlerbirliği altyapısındaki ilk antrenörü Erol Tokgözler, İspanyol As gazetesine genç yıldızla ilgili açıklamalar yaptı.

Erol Tokgözler ile yapılan röportaj şu şekilde:

Arda ile ilk ne zaman tanıştınız?

Arda 13 yaşındaydı ve okula gidiyordu. Ben onun hem beden eğitimi öğretmeniydim hem de Gençlerbirliği'nde hocasıydım. Arda'yı görmeden önce, başka bir meslektaşım bana ondaki yetenekten bahsetmişti. Tanıştığımızda 1.55 boyunda ama inanılmaz bir tekniği olan bir oyuncu gördüm karşımda. Topu ayağına aldığında çok iyiydi, saha görüşü olarak da çok zekiydi. Top ayağındayken her şeyi yapabilecek kapasitedeydi. O yaşta öyle bir yeteneği hiç görmedim. İspanya'da oynamaya başladığında ne kadar iyi olduğunu herkes görecek.

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Arda'da sizi en çok şaşırtan şey ne oldu?

Ayağında top varken yapabildikleri... Sanki top onun için üçüncü bir ayak gibi. Aklından geçen her şeyi topla yapabiliyor. Her durumda kafasında 4-5 alternatif plan var. Sahanın neresinde olursa olsun aklında oyunu kurup bunu uygulayabiliyor. Onunla karşılaşan savunmacılar 'Onu nasıl durdurabilirim' diye düşünüyor.

İnanılmaz bir oyuncu. Birlikte çalıştığımız dönem bile özel bir futbolcu olduğu belliydi. Sahada ne yapacağını asla kestiremezsiniz.Topu sürer, şut çeker, iyi de vurur.

Hep orta sahada mı oynadı?

Benimle olduğu turnuvalarda ona özel bir oyuncu olduğunu söylerdim. Taktiği bir kenara bırakırsak Arda'ya istediği şekilde oynayabileceğini söylerdim. Genelde 10 numara oynardı.

Sahada yaptıklarının yanı sıra antrenmanlarda da çok iyi çalışırdı.

İdolü var mıydı? Size bundan bahsetti mi?

Alex de Souza, Arda'nın idolüydü. Alex'in videolarını izleyip onu kopyalamaya çalışırdı. Başka bir oyuncudan hiç bahsetmedi. Hep Alex...

Mesut Özil ve Messi ile karşılaştırılıyor...

Messi, benim gördüğüm en iyi futbolcu. Arda'nın inanılmaz yetenekleri var. Messi her şeyi başardı, Arda daha çocuk, önünde başarması gereken şeyler var. Sadece potansiyelden bahsedeceksek Arda'nin potansiyeli Messi'den daha yüksek. Önünde çok uzun bir yol var. Uzun yıllar üst seviyede oynayıp olabildiği en iyi oyuncu olması gerek. Söylediğim gibi; Arda'nın potansiyeli Messi'den daha iyi. Tabii ki sadece potansiyelden bahsediyorum.

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Arda'yı çok fazla kulüp takip etti değil mi?

Tabii ki. Türkiye'de genç oyuncular nereye giderse aileleriyle birlikte gitmeyi tercih ediyor. Arda da Fenerbahçe'ye gittiğinde ailesini yanında götürdü. Kariyerinin devamındaki kararları da ailesiyle birlikte verdi.

Real Madrid'e transferi Türkiye'de nasıl yankılandı? Siz bu karara şaşırdınız mı?

Gazeteler ve televizyonlar aylarca Arda'nın transferini konuştu. İspanya, İngiltere, Almanya... Birçok yüksek kalite futbol oynanan ülke takımıyla ismi geçti. En az 20-25 takım Arda ile ilgilenmiştir. Barcelona ile Real Madrid bu transfer için mücadele etti. Bazı takımlar daha yüksek maaş teklif etti ama o kararını Real Madrid'den yana verdi. Bu karar kolay değil. Arda, en yüksek seviyede oynamak ve forma mücadelesi vermek istedi.

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Türkiye'deki herkes Arda'nın bir sezon daha Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyordu. Real Madrid kapınızı çalarsa 'Hayır' diyemezsiniz. Bu kararı herkesin anlayışla karşıladığını düşünüyorum. Bence de doğru kararı verdi. Real Madrid harika bir oyuncu transfer etti.