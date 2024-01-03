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Arda Güler, Real Madrid'deki ilk maçı öncesinde şov yaptı! Jude Bellingham ile antrenmanda göz kamaştırdılar, kameramanın bile başı döndü...

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Jude Bellingham
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 12:13

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, İspanyol devindeki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 'Süre vermeye çalışacağım' dediği Güler, Mallorca maçından önceki son antrenmanda takımın yıldız isimlerinden Jude Bellingham ile kurduğu ortaklık sonrası golünü attı ve adeta 'Hazırım' mesajı verdi. Arda Güler'in merakla beklenen ilk maçı ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe'de A Takım ile geçirdiği 2 sezonun ardından Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken ve transfer döneminde adı devlerle anılan Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı. La Liga ekibinin bonservis bedeli olarak 20+10 milyon euro ödediği genç futbolcu, sezon başından beri yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzun bir süre uzak kalmıştı.

Sakatlık problemini atlatan ve bir süredir takımla birlikte herhangi bir sorun yaşamadan çalışan Güler, antrenmanda gösterdiği performansla da göz kamaştırdı.

BELLINGHAM İLE SAVUNMANIN AKLINI ALDILAR

Arda Güler, Real Madriddeki ilk maçı öncesinde şov yaptı Jude Bellingham ile antrenmanda göz kamaştırdılar, kameramanın bile başı döndü...

Real Madrid'in Mallorca ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alan 18 yaşındaki futbolcu, müsabaka öncesi yapılan son antrenmanda takımın yıldızlarından biri olan Jude Bellingham ile adeta şov yaptı.

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Arda Güler, Real Madriddeki ilk maçı öncesinde şov yaptı Jude Bellingham ile antrenmanda göz kamaştırdılar, kameramanın bile başı döndü...

Taktik idmanında gerçekleştirilen çift kale maçta Bellingham ile aynı takımda olan Arda Güler, kurdukları mini üçgen sonrası meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Arda Güler ve Jude Bellingham'ın ortaklığı, Real Madrid taraftarları tarafından sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

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MÜJDEYİ ANCELOTTI VERMİŞTİ

Arda Güler, Real Madriddeki ilk maçı öncesinde şov yaptı Jude Bellingham ile antrenmanda göz kamaştırdılar, kameramanın bile başı döndü...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Mallorca ile Santiago Bernabeu'da oynanacak maçta Arda Güler'e süre vermek istediğini ifade etmişti.

İtalyan hoca, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak. Ayrıca Arda Güler için aceleye gerek yok. Çok genç ve geleceği parlak. Yarın yapabilirsem ona süre vereceğim. Olmazsa bir sonraki maç." şeklinde konuşmuştu.

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DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI

Arda Güler, Real Madriddeki ilk maçı öncesinde şov yaptı Jude Bellingham ile antrenmanda göz kamaştırdılar, kameramanın bile başı döndü...

Son sakatlığının ardından çok üzülen Arda Güler, "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulunmuştu. Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtilmişti.

ARDA GÜLER'İN İLK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Arda Güler, Real Madriddeki ilk maçı öncesinde şov yaptı Jude Bellingham ile antrenmanda göz kamaştırdılar, kameramanın bile başı döndü...

Arda Güler'in ilk sınavı bugün (3 Ocak 2024) S Sport ve Misli'den canlı olarak izlenebilecek.

Arda Güler, Real Madriddeki ilk maçı öncesinde şov yaptı Jude Bellingham ile antrenmanda göz kamaştırdılar, kameramanın bile başı döndü...

Arda Güler'in maç günü paylaşımı*

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#Arda Güler#Real Madrid#Jude Bellingham

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