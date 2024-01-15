×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Arda Güler Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazandı! Seremonide büyük sevinç

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Arda Güler Real Madrid
Arda Güler Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazandı Seremonide büyük sevinç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 08:19

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in kupaya uzandığı maçta süre almadı ancak tarihe geçen isimlerden biri oldu.

Haberin Devamı

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, finalde Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid, ezeli rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek  13. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Alawwal Park'ta oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1'lik skorla kazanırken, El Clasico’da Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 7’nci, 10’uncu ve penaltıdan 39’uncu dakikalarda Brezilyalı forvet Vinicius Junior ile 64’üncü dakikada Rodrygo kaydetti. Barcelona’nın müsabakadaki tek golünün altına ise 33’üncü dakikada Robert Lewandowski imzasını attı.

Barcelona’da Ronald Araujo, 71’inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in kupaya uzandığı maçta süre almadı ancak tarihe geçen isimlerden biri oldu.

Haberin Devamı

Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazanmış oldu. Seramonide mutluluğunu Carlo Ancelotti ile paylaşan Arda, takım arkadaşlarıyla fotoğraflar çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Arda Güler Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazandı Seremonide büyük sevinç

Arda Güler Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazandı Seremonide büyük sevinç

Arda Güler Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazandı Seremonide büyük sevinç

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Real Madrid#Arda Güler Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!