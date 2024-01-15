Arda Güler Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazandı! Seremonide büyük sevinç

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Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, finalde Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid, ezeli rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek 13. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Alawwal Park'ta oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1'lik skorla kazanırken, El Clasico’da Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 7’nci, 10’uncu ve penaltıdan 39’uncu dakikalarda Brezilyalı forvet Vinicius Junior ile 64’üncü dakikada Rodrygo kaydetti. Barcelona’nın müsabakadaki tek golünün altına ise 33’üncü dakikada Robert Lewandowski imzasını attı.

Barcelona’da Ronald Araujo, 71’inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in kupaya uzandığı maçta süre almadı ancak tarihe geçen isimlerden biri oldu.

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Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazanmış oldu. Seramonide mutluluğunu Carlo Ancelotti ile paylaşan Arda, takım arkadaşlarıyla fotoğraflar çektirerek anı ölümsüzleştirdi.







