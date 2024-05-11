Arda Güler: Pazar günü için çok heyecanlıyız

Haberin Devamı

Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'in 4-0 kazandığı Granada maçı sonrası değerlendirmeler yaptı.

Takıma ve La Liga'ya tamamen alıştığını söyleyen Arda Güler, "Çok özgüvenliyim. Lige ve takıma tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"PAZAR GÜNÜ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Şampiyonluk kutlaması hakkında konuşan Arda, "Benim ve birçok arkadaşımın ilk kupası. Yarın için çok heyecanlıyız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Arda Güler, rakipleri Granada'nın küme düştüğü için takım olarak çok fazla sevinemediklerini kaydetti.

CARLO ANCELOTTİ'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Genç yıldızın oyununu değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler has bir yetenek. Kale önünde çok etkili. Çok basit bir şekilde goller buluyor." dedi.