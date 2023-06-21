Arda Güler gidiyor mu? İlgilenen takımlar belli oldu

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Geçtiğimiz hafta Arda Güler’in annesi Serap Güler’in attığı, gözyaşı emojili “Her seçim bir vazgeçiştir” tweeti gündeme bomba gibi düşmüştü. Serap Güler'in bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce yorum almış ve “Arda Fenerbahçe’den gidiyor” şeklinde yorumlanmıştı. Arda için Borussida Dortmund’un yanı sıra Paris St. Germain ve Ajax genç oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu 3 takım arasında Borussia Dortmund’un daha önde olduğu öğrenilirken bunların dışında Avrupa’da başka kulüplerin radarına girmesi de gidişin durdurulamayacağı fikrini güçlendiriyor.

ARDA'YA İLGİ DAHA DA ARTTI

Ancak genç futbolcunun attığı şık gol ve maç sonu geleceği ile ilgili soruya net yanıt vermemesi Türkiye’de kalma ihtimalini zorlaştırdığı yönünde güçlü bir kanaat oluşmasına neden oldu. Camiada ağırlıklı düşünce ise milli formayla dünya vitrinine çıkan Arda Güler’in attığı bu golle ve sergilediği performansla fiyatını katladığı yönünde.

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HENÜZ NET BİR DURUM YOK AMA...

Fenerbahçe yönetim kanadı gün boyu sessizliğini korurken başkan Ali Koç’un Arda Güler ve ailesiyle genç futbolcunun milli takım kampından dönüşünde görüşüp 1 yıl daha takımda kalmasını isteyeceği öğrenildi.



Fenerbahçe yönetim kanadı gün boyu sessizliğini korurken başkan Ali Koç’un Arda Güler ve ailesiyle genç futbolcunun milli takım kampından dönüşünde görüşüp 1 yıl daha takımda kalmasını isteyeceği öğrenildi.



Durum şimdilik belirsiz olsa da geçtiğimiz günlerde yönetici Selahattin Baki’nin genç oyuncuyla ilgili olarak yaptığı “Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir” açıklama da ayrılık ihtimallerini güçlendirmişti.

SERBEST KALMA MADDESİ DURUYOR

PSG, Napoli, Ajax, B.Dortmund, B.Münih, Liverpool, Stuttgart’ın radarında olan Arda’nın Fenerbahçe’den ayrılıp ayrılmayacağının önümüzdeki hafta netleşmesi beklenirken, 10 gün önce menajerinin yetkisini sonlandırması, 17,5 milyon Euro olan serbest kalma maddesini kaldırtmaması gideceği yönünde mesaj olarak algılandı.



PSG, Napoli, Ajax, B.Dortmund, B.Münih, Liverpool, Stuttgart’ın radarında olan Arda’nın Fenerbahçe’den ayrılıp ayrılmayacağının önümüzdeki hafta netleşmesi beklenirken, 10 gün önce menajerinin yetkisini sonlandırması, 17,5 milyon Euro olan serbest kalma maddesini kaldırtmaması gideceği yönünde mesaj olarak algılandı.



Kamuoyu ise Arda konusunda ikiye bölündü. Gitmesini doğru bulanlar Avrupa’da daha hızlı gelişip zirveye tırmanacağını savunuyor. Diğer grup ise gelişimini tamamlaması için 1 yıl daha kalması gerektiğini ifade ediyor.