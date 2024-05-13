Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin planlarını değiştirdi! Şüpheleri ortadan kaldırdı, yerini sağlamlaştırdı

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Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde son dönemde forma şansı bulurken aldığı süreleri iyi değerlendirmeye devam ediyor.

Real Madrid formasıyla ilk golünü Celta Vigo ağlarına bırakan Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasında galibiyet golünü atarken son oynanan Granada maçında da ikinci golü kaydetti.

Hem attığı goller hem estetik oyunu hem de hırslı yapısıyla dikkatleri çeken Arda Güler, Carlo Ancelotti'den de övgü almaya devam etti.

ANCELOTTI'NİN PLANLARI DEĞİŞİYOR

Her fırsatta milli yıldıza övgüler düzen İtalyan çalıştırıcının, son maçların ardından Arda Güler konusunda fikrinin değişmeye başladığı öne sürüldü.

İspanyol basını, son oynanan Granada maçında golünü Arda Güler'in performansı sonrası Carlo Ancelotti'nin planlarının değiştiği vurguladı.

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YERİNİ KESİNLEŞTİRDİ

İtalyan hocanın Arda Güler'i gelecek sezon da kesin olarak takımda tutma kararı aldığı vurgulanırken milli futbolcunun soyunma odasında daha popüler hale geldiği ve takım arkadaşları tarafından daha olgun karşılandığı ifade edildi.

TÜM ŞÜPHELERİ ORTADAN KALDIRDI

Real Madrid'e yakın kaynaklardan Planeta Madrid'in servis ettiği habere göre; takımdaki yerini sağlamlaştıran Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kafasındaki tüm şüpheleri kaldırdığı ve ocak ayından bugüne kadar büyük bir olgunluk gösterdi.

ARDA GÜLER ARTIK DAHA POPÜLER

İspanya'dan Relevo'nun haberine göre ise Arda Güler, Real Madrid soyunma odasında artık daha popüler hale geldi. Takım arkadaşlarının Arda Güler'i daha olgun ve adapte gördüğü kaydedilirken hem saha içinde hem de kişisel olarak herkesi ikna ettiği belirtildi.

AZMİYLE KENDİNİ İSPATLADI

Arda Güler'in tüm dinamikleri tersine çevirdiği ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı Real Madrid'de çalışmaları sayesinde kendini ispat ettiği vurgulandı.

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Granada maçında attığı gol ve oyunla Arda Güler'in Real Madrid seviyesine ulaştığı yazılırken kalan maçlarda daha fazla süre alacağı öne sürüldü.

ANCELOTTI'DEN ARDA'YA ÖVGÜ

Carlo Ancelotti, Granada maçında takımın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ile ilgili olarak "Arda Güler has bir yetenek. Kale önünde çok etkili. Çok basit bir şekilde goller buluyor." ifadelerini kullanmıştı.