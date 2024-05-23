Arda Güler büyüsü, Pep Guardiola'yı da etkisi altına aldı! Övgü dolu sözler: 'Durdurulamaz!'

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, sezon başında geçirdiği sakatlık ve kötü günleri atlatarak kendisinden beklenen performansı sergilemeye başladı.

EURO 2024 öncesi A Milli Takımımızın da en önemli silahları arasında görülen Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin son haftalarda kendisine şans vermesiyle birlikte gol ve asistler yaparak dikkat çekmişti.

Arda Güler için dünyanın dört bir yanından övgü dolu yorumlar gelirken, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola da kayıtsız kalamadı.

"BU ÇOCUK DURDURULAMAZ"

Defensa Central'in haberine göre Guardiola, "Madrid onu sık sık oynatırsa bu çocuk durdurulamaz! Arda Güler çok iyi." ifadelerini kullandı.

Haberin devamında adı ayrılık iddialarına karışan Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'in çok iyi bir alternatif olacağını düşündüğü belrtilen Guardiola'nın transferi zorlayabileceği ancak bunun için artık çok geç olduğu kaydedildi.

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MBAPPE: 'BENİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI!'

Öte yandan Villarreal karşılaşmasını izleyen Fransız yıldız Kylian Mbappe de Arda Güler hakkında şu sözleri sarf etti: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı..."

XAVI'NİN ARDA GÜLER ÜZÜNTÜSÜ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Arda Güler'in bir kez daha ağları sarsmasının yanı sıra artan performansı hakkında, "Bu çocuk bir dahi, bizden kaçması çok yazık... böyle" yorumunu yaptı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futolcu Arda Güler, İspanyol deviyle en az süre alıp en çok atan futbolcu olarak öne çıktı. Ligde çıktığı 12 karşılaşmada 6 gol kaydederek 70,7 dakikada bir gol bulmayı başardı. Sezonun geride kalan kısmında 10 La Liga maçında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, bu maçın ardından ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.