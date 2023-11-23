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Aras Özbiliz, 33 yaşında futbolu bıraktı

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#Beşiktaş#Aras Özbiliz#Ermenistan
Aras Özbiliz, 33 yaşında futbolu bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 11:05

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 33 yaşındaki futbolcu Aras Özbiliz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

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Son olarak Ermenistan ekibi Urartu forması giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Aras Özbiliz, futbolu bıraktığını açıkladı.

2016 ila 2018 yılları arasında siyah-beyazlılarda da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu yalnızca 5 resmi maçta forma şansı bulmuştu.

Futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından açıklayan Aras Özbiliz, “15'i profesyonel olmak üzere 29 yıl futbol oynadıktan sonra artık veda etme zamanı geldi. Beni çok eğlendiren, farklı dilleri öğreten, beni kültürlerle, insanlarla tanıştıran futbol. Seni özleyeceğim! Sana sonsuza kadar minnettarım. Yıllar boyunca verdikleri destek için kulüplerime, takım arkadaşlarıma, arkadaşlarıma ve aileme ve tabii ki siz hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Aras Özbiliz#Ermenistan

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