Aramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayız

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Spor Servisi - Ertuğrul GÜNEŞ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Borussia Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Alman rakiplerinin fizik gücüne dikkat çekerek, “Son Yeni Malatyaspor maçının koşu mesafesi iyi ama Dortmund karşısında yeterli olmayacak. Minimum 115 kilometre ve üstünü zorlamak zorundayız” demişti.

Karşılaşmanın skoru Yalçın’ı haklı çıkardı. Beşiktaş 114.7 kilometre koşarak kendi rekorunu kırmasına rağmen Sergen Yalçın’ın belirlediği sınırı aşamadı ve 120.1 kilometreye ulaşan Dortmund’un 5.4 kilometre gerisinde kaldı. Bu rakamlar, koşu mesafelerindeki fark kapanmadan Avrupa’nın üst düzey takımları karşısında fazla bir şansımızın olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

G.SARAY 117 KM KOŞMUŞTU

Beşiktaş, 114.7 kilometre ile Şampiyonlar Ligi’nde en çok mesafe kat ettiği maçı oynarken, Türk takımları içinde bu alanda rekor Galatasaray’a ait. Sarı kırmızılılar, Roberto Mancini yönetiminde 2013-14 sezonunda Kopenhag deplasmanında 117 kilometreye ulaşırken, mücadeleyi 1-0 kaybetmişti.