Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2020-2021 ara transfer dönemi için geri sayım!

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, transfer dönemi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Takımlarının eksik bölgelerine yapacakları takviyeleri merak eden taraftarlar, konuya dair tarih bilgisini sorguluyor. İşte, 2020-2021 ara transfer dönemi hakkında bilgi...

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.