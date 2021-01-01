Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2020-2021 ara transfer dönemi için geri sayım!
Yeni yılın gelmesi ve 2021'e adım atılması ile birlikte, sporseverlerce en çok merak edilenlerden biri de ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı oldu. Süper Lig'de 16. haftanın perdesinin aralanmasına kısa bir süre kala, destekledikleri takımların transfer çalışmalarına odaklanan kişiler, TFF'nin açıkladığı ara transfer tarihlerini sorguluyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, transfer dönemi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Takımlarının eksik bölgelerine yapacakları takviyeleri merak eden taraftarlar, konuya dair tarih bilgisini sorguluyor. İşte, 2020-2021 ara transfer dönemi hakkında bilgi...
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.
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