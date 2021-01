Apex Legends’a solo mod gelecek mi?

Respawn Entertainment’ın yaptığı açıklamaya göre stüdyonun çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Apex Legends’a yakın zamanda solo modu gelecek gibi görünmüyor.

Twitter üstünden solo oyun modu veya no fill duo -iki kişilik modda tek kişi katılma- konusunda sorulan bir soruya yanıt verdi. Stüdyo, Sezon 4’te soloların oyuna eklenip sonra geri çekilmesinin ardından bu konudaki yaklaşımlarının değişmediğini söyledi.

Same place we were when this blog came out: https://t.co/53mQDFYDGM