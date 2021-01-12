Apex Legends’a solo mod gelecek mi?

Respawn Entertainment’ın yaptığı açıklamaya göre stüdyonun çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Apex Legends’a yakın zamanda solo modu gelecek gibi görünmüyor.

Twitter üstünden solo oyun modu veya no fill duo -iki kişilik modda tek kişi katılma- konusunda sorulan bir soruya yanıt verdi. Stüdyo, Sezon 4’te soloların oyuna eklenip sonra geri çekilmesinin ardından bu konudaki yaklaşımlarının değişmediğini söyledi.

Same place we were when this blog came out: https://t.co/53mQDFYDGM — Apex Legends (@PlayApex) January 8, 2021

Özellik oyuna getirilip sonra kaldırıldıktan sonra bir yama notuyla durumu açıklığa kavuşturmuşlardı. Oyuna solo modu getirdikten sonra oyunun özellikle yeni oyuncuları tutma konusunda olumsuz yönde etkilendiğini gözlemlediklerini açıklamışlardı. Oyundaki Legend’ların takım oyunu için tasarlandığını ve solo oyunun, bazı Legend’ların bazı özelliklerini gereksiz kılarak oyunun ana mekanikleriyle çakıştığı belirtmişlerdi.

Ancak oyuncularını yine de mağdur bırakmak istemeyen Respawn, solo modu oynamak isteyen oyuncular için hâlâ bir çözüm aradıklarını söylemişti.