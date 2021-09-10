Apex Legends tanıtım videosu yanlışlıkla yeni silahı gösterdi

Apex Legends geliştiricisi Respawn, yayınlanan son fragmanda hala geliştirilmekte olan bir silahı yanlışlıkla ortaya çıkardığını itiraf etti. Rampart Town Takeover ve Evolution Collection Event için yayınlanan bu videoda Arenas ekranında Nemesis Burst AR’ın yer aldığını görüyoruz.

İletişim direktörü Ryan Rigney'e göre, bu tanıtım amaçlı yapılmadı ve bir hata oldu. Rigney, gözlerini kontrol ettirmesi gerektiği konusunda şaka yaptı. Nemesis Burst AR’in oyundaki en iyi silahlardan birisi olup olmayacağı henüz belli değil, yalnızca gördüğümüz resimlerden fikirler edinilmesi mümkün.

Tam yama notları yayınlanmış ve aynı hata burada da yapılmış ve silah eklenmiş olsa bile yeni silahı görebilmek için oldukça dikkatli inceliyor olmanız gerekiyor. Neyse ki, bilmeniz gereken her şeyi bu yazıda toparlıyoruz.

Her şeyden önce, Rigney'nin silah sızıntısının bir kaza olduğunu ve Nemesis'in hala çok uzakta olduğunu söylemek için tweet attığını belirtmekte fayda var. Bu yüzden yeni bir Assault Rifle için heyecanlanmayın, Sezon 11 bitene kadar silahı göremeyebiliriz.

Sızdırılan görüntüde silahın adı üstündeki R-301 görüntüsü muhtemelen bir yer tutucu (yer tutucu: geliştiricilerin arayüzün boş kalmaması adına kullandığı materyaller). Ancak Extended Energy Magazine eklenti slotu bulunması doğru olabilir. Bu bilgilerle birlikte Nemesis’in üçlü ateş eden bir Energy Burst Assault Rifle olduğu sonucuna varıyoruz. Bu da onu Havoc ve Hemlok arasında bir noktaya koyuyor. Fakat silah üçlü ateş ettiği için Turbocharger hop-up slotu bulunmuyor, Havoc veya Devotion gibi bir “dönme” sistemi olmayacağı da ortada.

Hemlok'tan biraz daha az hasar vermesi daha olası bir silah. Az hasarı ile eşleşmesi için de daha düşük bir geri sekmeye sahip olabilir. Apex Legends'daki çoğu enerji silahının genellikle bu sistemi kullandığını görüyoruz.

Ayrıca silahın Arenas fiyatının 500 olduğunu görüyoruz. Bu da Hemlok ile benzer bir güce sahip olacağını doğrular nitelikte. Ancak tabii ki bu fiyat bir yer tutucu olabilir veya geliştirme aşamasında zamanla değişebilir.