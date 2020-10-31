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Haber Giriş: 31.10.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Apex Legends Sezon 7 geliyor

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Apex Legends Sezon 7 geliyor
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Apex Legends, yeni sezonu için bir fragman yayınladı. Fragmanda yeni eşyalar, araçlar, yeni bir Legend ve ütopik yeni bir harita var.

Fragmanda yeni Legend Horizon’a da yakından bakma fırsatı sunuluyor. Karakterin oyunda sahip olacağı özellikler genel olarak yer çekimi üstüne. Örneğin Horizon ile bir düşmanınızı çatışma esnasında havada asılı tutabileceksiniz.

Bunun yanında fragmanın diğer en ilgi çeken başlığı yeni araç Trident oldu. Tüm takımın içine sığabildiği bu araçla haritada rahatça gezilebilecek. Aracın zırh değerleri, araçla düşman ezilip ezilemeyeceği ise ilerleyen zamanlarda görülecek.

Apex Legends’ın 7. Sezonu 4 Kasım’da oyuncularla buluşacak.

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