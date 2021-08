Apex Legends oyuncuları, sunucuların durumundan şikâyetçi

Apex Legends, 3 Ağustos’ta 10. Sezonunun gelişini kutlamaya hazırlanıyor. Haliyle kutlamanın hazırlıkları da hummalı bir şekilde geçiyor. Yeni sezonla birlikte yo olmuş bir World’s Edge, dereceli arenalar ve yeni bir ‘legend’ yolda.

Her ne kadar Respawn Entertainment’ın içerik açısından oldukça sıkı çalıştığı ortada olsa da oyuncuların aklında bir soru işareti var. Pek çok oyuncu, onuncu sezonun heyecanının yanı sıra, sunucuların yetersiz kalacak olmasından dolayı endişeli.

Reddit’te bir kullanıcı, oyunun şu an kendisi için oynanılamaz halde olduğunu, sürekli lag ve hata sembolleri gördüğünü söyledi. Kullanıcının paylaşımının altında aynı deneyimi yaşayan oyuncular da şikâyetlerini dile getirdi.

Twitter’da sunuculardan yakınan bir diğer oyuncu ise oyunun sunuculara bağlanmasının uzun sürmesi üzerine legend seçim ekranında oyunun kendisini maçtan çıkardığını ve bun üstüne bir de penaltı cezası verdiğini söyledi.

@PlayApex when the apex server time you causes a penalty. Didn't leave, your servers timed out mid legend select. pic.twitter.com/hsqtMqPFnV