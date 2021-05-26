Apex Legends ekibine soruldu: Skin’ler neden bu kadar pahalı?

X5hadau adlı Reddit kullanıcısı, neden Apex Legends skin’lerinin pahalı olduğunu sordu: “Oyundan para kazanmanız gerektiğini anlıyorum, ama oyuncunun bir şey aldığında kazıklanmış hissetmesini engelleyecek bir yol olmalı” ve ekledi “18$ (aslında 20$) bir kozmetik eşya için çok fazla. Oyun büyüdükçe, daha erişilebilir içeriğe yer verecek misiniz? İnsanlar bunları almak istiyor, ama şu anda bu konuda ikna olmak veya iyi hissetmek çok zor”

Tek başına Efsanevi bir skin, Apex Legends oyun içi dükkanında 1,800 Apex sikkesine satılıyor. 1,000 Apex sikkesi 9,99 dolardan satılıyor (83,88 Türk Lirası). Daha büyük paketler ekonomik olarak daha kârlı olduğundan, Efsanevi klasmanda bir skin’i yaklaşık 20 dolarlık bir harcama (yaklaşık 168 Türk Lirası) sonrasında alabiliyorsunuz.

Kıyaslama için, bir karakter açmak 750 sikkeye mal oluyor. Çoğu Apex Legends oyuncusu yepyeni bir karakter ve buna bağlı yepyeni bir seslendirme, arka plan ve yetenekleri açmanın, neden bir skinden çok daha ucuz olduğunu anlamıyor.

Respawn Entertainment bünyesindeki Topluluk ve İletişim Müdürü Ryan K. Rigney ise bu konuyu şöyle açıklıyor; Karakterlerin daha ucuza açılıyor olması, oyunun Pay 2 Win (parayı veren kişinin, para vermeyenlere açık üstünlüğü olduğu yapı)’den uzak olmasını sağlıyor, “matematik insanların düşündüğünden daha zor ve varsayımlarınız yanlış olduğunda, ayak uydurmak zor oluyor” diye de ekliyor.

Rigney’in mesajının devamı ise geliştirici ekibin küçük olduğu ve kozmetik skin’lerin topluluğun düşündüğünden daha zor olduğu, çok fazla kamera arkası işin dahil olduğu bir süreç, buna fikir bulma ve kalite testleri de dahil.

Beklenen şekilde, bu mesaj bazı kişiler tarafından olumsuz bir tepkiyle karşılaşmıştı, Rigney’in cevabı tam kesin olmamakla beraber, sorulan soruyu da cevaplamamıştı, “Oyun büyüdükçe -gelecekte-, daha erişilebilir içeriğe yer verecek misiniz?”

Ancak konudaki diğer kullanıcılar Rigney’e hak bile verdi. Matematik cidden zordu. Her oyuncu yapılan skin’lerin değerini farklı bulurken (hiç önem vermeyen biri için hiç değeri yokken örneğin) ideal bir fiyat politikası izlemek zor olabilirdi.

Rigney, oyunun biraz daha derinine inerek, yeni eklenen Arena modu, haritalar ve git gide büyüyen özellikler listesinin çok fazla maddi kaynak gerektirdiğini söyledi.

“Bahsedildiği gibi, sürekli bununla ilgili düşünüyoruz ve bu zor, çünkü Apex’in çoooooook uzun süre buralarda olmasını istiyoruz”, “Bizim oyunu yapabilmemizin tek şartı sağlıklı bir iş modeli yürütmemiz. Oyuncuların bu konuda sıkı çalıştığımızı ve dengelemek için elimizden geleni yaptığımızı anlamalarını umuyoruz, ancak büyük resme baktığımızda, bu oldukça zor”

Belki de Apex Legends’in en büyük gelir noktası bu skin’ler olabilir, bu da geri kalan içeriğe izin verdiği sürece oyuncular tarafından kabul edilebilir.