AORUS ve KRÜ güçlerini birleştirdi

Profesyonel futbol oyuncularından espor sektörüne yatırımda bulunan isimlerden Sergio Agüero, aynı zamanda kendi de sıkı bir oyuncu. Pandemi döneminde iptal edilen maçlarla oluşan boş zamanını evinde FIFA gibi oyunların yayını yaparak geçirmişti. Yayınlarıyla hayranları başta olmak üzere on binlerce oyun severi ekran başına toplamış, büyük ilgi çekmişti.

Pandemi sürecinde oyunlarla, özellikle rekabetçi oyunlarla olan deneyimi sonrasında sektöre atılmaya karar veren Agüero, KRÜ Esports’u kurdu. Organizasyondaki takımının ihtiyaç duyduğu son teknoloji bilgisayar ve oyun ekipmanlarını GIGABYTE tarafından geliştirilen AORUS’tan sağlayan KRÜ, şirketle olan ortaklıklarını açıkladı.

AORUS ve KRÜ, organizasyonun ismini Avrupa ve Amerika’da birinciliğe taşımak için iş birliğindeler. Bu süreçte AORUS, KRÜ’ye ihtiyacı olan teknolojik ekipman desteğini sağlayacak.