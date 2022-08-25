Canlı Anlatım: Antwerp Başakşehir maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Antwerp ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Antwerp: 0

Başakşehir: 1

Goller: 8' Berkay

İLK 11'LER

Antwerp: Butez; Laet, Alderweireld, Pacho, Vines; Verstraete, Nainggolan, Yusuf; Miyoshi, Ekkelenkamp; Frey

Başakşehir: Volkan; Şener, Duarte, Yussuf, Hasan ALi; Biglia, Mahmut, Berkay; Serdar, Chouiar, Okaka.

ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın TSİ 21.45'te deplasmanda Belçika takımı Antwerp ile mücadele ediyor. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

Başakşehir - Antwerp mücadelesinde Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber görev alıyor. Schuettengruber'in yardımcılıkları Roland Brandner ile Robert Steinacher oldu.

ANTWERP

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Belçika Ligi'nde yeni sezona 4 maçta 12 puanla başlayan Antwerp, İstanbul'dan 1-1'le döndükten sonra hafta sonunu maç yapmadan geçti. Federasyon, Gent ve Anderlecht'le birlikte Antwerp'e de Avrupa'da rövanş maçına çıkacakları için özel izin verdi.

İlk maçı sakatlıkları nedeniyle kaçıran Viktor Fischer ve Michel-Ange Balikwisha henüz iyileşmedi; rövanşta da forma giymeleri beklenmiyor. Orta alandan Pieter Gerkens sarı kart cezalısı.

İlk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen, Fenerbahçe günlerinden hatırlayacağımız Vincent Janssen bu kez ilk 11 başlayabilir.

Eldivenler Jean Butez'e emanet. Butez bu sezon 9 resmi maça çıktı, 6'sında kalesini gole kapattı.

Savunmanın lideri La Liga ve Premier Lig tecrübesi olan Toby Alderweireld...

Ajax altyapısından yetişme, Hertha Berlin'den transfer ettikleri Jurgen Ekkelenkamp ve yine bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Michael Frey dikkat edilmesi gereken diğer isimler...

BAŞAKŞEHİR

1-1 sonrası Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0'la geçen Başakşehir, Konyaspor'la birlikte ligin ilk 3 haftasında gol yemeyen iki takımdan biri olarak göze çarpıyor.

4 Avrupa maçında 3 asist yapan Mounir Chouiar, ilk maçta tek golü atan isimdi.

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1-1'lik maçta yedek kulübesinden çıkamayan Mesut Özil ise ligde siftah yaptı; son 10 dakika sahaya çıktı. Özil, Belçika kafilesinde de yer aldı. Tüm gözler onun ve vereceği katkının üzerinde...

İsrail'den Maccabi Netanya ve İzlanda'dan Breidablik engellerini aşan Başakşehir, Belçika'dan Antwerp'i de eleyip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.

Savunmada Leo Duarte, orta alanda Lucas Biglia, hücumda Patryk Szysz; TD Emre Belözoğlu'nun en güvendiği oyuncular...