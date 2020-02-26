Antrenmanlarda geri dönüştürebilir teknoloji devrimi

İnsan odaklı geri dönüşüm şirketi First Mile ile Puma iş birliğine giderek yeni spor giyim koleksiyonunun tamamını geri dönüştürülebilir atıklardan tasarladı.

İş birliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Puma Kurumsal Sürdürülebilirlik Başkanı Stefan Seidel, “Sosyal bir etki yaratacağına inandığımız bu iş birliğiyle sadece 2020 yılında üreteceğimiz ürünler için katı atık sahaları ve okyanuslardan toplanan 40 tondan fazla, yani yaklaşık 2 milyon plastik atığın geri dönüşümünü sağladık. PUMA ve First Mile etiketiyle piyasaya süreceğimiz, ayakkabı, tişört, şort, pantolon ve ceketlerden oluşan koleksiyonun tamamında %83 ila %100 oranında sürdürülebilir iplik kullanacağız.” dedi.