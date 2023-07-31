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Ante Rebic: Beşiktaş’a şampiyonluk için geldim

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#Transfer#Beşiktaş#Ante Rebic
Ante Rebic: Beşiktaş’a şampiyonluk için geldim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 19:49

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, Beşiktaş YouTube’a açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Milan'dan transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic, siyah beyazlılara transferi hakkında konuştu.

Rebic’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Kendimi iyi hissediyorum. Böyle büyük bir kulüpte olduğum için mutlu ve onurluyum. Takım arkadaşlarım ve hocamla buluşmak için, çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. 7 yaşında futbol oynamaya başladım. Futbol oynamayı çok sevdim ve profesyonel bir futbolcu oldum. Okul çağındayken en yakın arkadaşım bir gün beni futbol oynamaya davet etti. Vinjani kulübünde antrenmanlara başladım ve futbol oynamayı sevince devamı geldi."

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"BEŞİKTAŞ’A ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

"Sahada tamamen oyuna konsantre olduğumu söyleyebilirim. Saha dışında da gayet normal biriyim. Pozisyonum sol açık ama aynı zamanda yardımcı forvet olarak oynayabilirim. Bu pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum. Benim için gol atmak daha güzel. Beşiktaş’a şampiyonluk için geldim. Ayrıca gol atmak ve asist yapmak için de."

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FORMA SEÇİMİ HAKKINDA

"7 numaralı forma boştaydı. 5 ve beğendiğim bir başka forma numarası daha vardı. 7 numarayı daha çok sevdim ve o yüzden bunu seçtim."

 

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Kulüpteki ilk Hırvat ofansif oyuncu olduğum için mutluyum. Elbette daha iyisini yapmak için çalışacağım. Beşiktaşlılar benden önümüzdeki her maçı kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı bekleyebilirler. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve sizleri stadyumda göreceğim için çok heyecanlıyım."

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#Transfer#Beşiktaş#Ante Rebic

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