Antalyaspor'un yıldızı Deni Milosevic'ten yıllar sonra Fenerbahçe itirafı: 'Aykut Kocaman ayrılınca...'

2016 yılında Belçika’nın güçlü ekibi Standard Liège’den Konyaspor’a transfer olan Deni Milosevic, 2 kupa sevinci yaşadı. Konyaspor’un Avrupa Kupalarındaki ilk golünü atarak tarihe geçen 29 yaşındaki yıldız, Bosna-Hersek Milli Takımı’nda 11 maçta forma giydi. Teknik direktörler Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Nuri Şahin ve Sergen Yalçın’la ilgili gözlemlerini aktaran Boşnak orta saha, Fenerbahçe’ye iptal olan transferiyle ilgili yaşadığı şanssız süreci de anlattı.

ANTALYASPOR’UN BOŞNAK ON NUMARASI DENI MILOSEVIC’İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“SÜPER LİG’DEKİ ATMOSFER BELÇİKA’DAN DAHA İYİ. TARAFTARLAR, KULÜBÜ İÇİN HER ŞEYİNİ VERİRLER”

2016 yılında Konyaspor’a transfer olmadan önce Belçika’nın güçlü ekibi Standard Liège'de forma giydiğine dikkat çeken Deni Milosevic, iki lig arasındaki farklardan bahsederek, “Bu liglerdeki stadyum ve taraftar atmosferinden bahsedecek olursak, Türkiye Ligi’ndeki atmosfer kesinlikle daha iyi. Taraftarlar, kulübü için her şeyini verirler ve bir oyuncu olarak siz de bunu derinden hisseder, seversiniz. İki ülkenin de kalite konusunda farklı futbol türünü barındırdığını düşünüyorum. Türkiye’de futbol, daha çok fiziksel mücadeleye dayanıyor. Belçika’da takım kadroları oluşturulurken altyapıdan gelen genç oyunculara da önem veriliyor. Türkiye’de kadrolar genellikle dışarıdan yapılan çok sayıda transferle oluşturuluyor. Yani iki lig arasında da farklı bir futbol kültürü olduğu için hangisinin daha iyi olduğunu söyleyemem” dedi.

“AYKUT KOCAMAN, TAKIMINI NASIL OYNATMASI GEREKTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORDU”

Konyaspor’da 89 maçta beraber çalıştıkları tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman’ın takım yönetimine değinen Milosevic, başarılı teknik direktör hakkında futbolseverlerin ‘sürekli defans futbolu’ oynatıyor eleştirilerine de cevap vererek, “Aykut Kocaman hakkında sadece harika şeyler söyleyebilirim. Öncelikle o mükemmel bir teknik direktör. Belki bazı insanlar onun sadece defans futbolu oynattığını söylüyor olabilir ama bence o sadece takımının ve oyuncularının kalitesine göre nasıl oynaması gerektiğini çok iyi biliyor. Aykut Hoca, Süper Lig’de gol yemezseniz maçı kazanma şansınızın çok yüksek olduğunu biliyor. Yani her şeyi bir plan dahilinde yapıyor, onunla çalışırken gördüğüm tek şey buydu. Aykut Hoca, iyi bir teknik direktör olmanın da ötesinde her şeyden önce çok iyi bir insan. Türkiye’ye geldiğimde ilk teknik direktörümün Aykut Kocaman olmasından dolayı şanslıydım çünkü genç oyunculara karşı sabırlı birisiydi. Ayrıca gençken yeni bir ülkeye gelip ailenizden uzakta futbol oynamanın kolay olmadığını da biliyordu. O dönem takımda çok sayıda genç oyuncu vardı ve onunla çalışmak bizim için çok faydalı oldu. Aykut Hoca’nın yanında başarılı yardımcıları da vardı. Bu yüzden Türkiye’deki kariyerime başladığımda böyle birine sahip olmak bizim için güzel bir şanstı” diye vurguladı.

“AYKUT KOCAMAN, FENERBAHÇE’DEN AYRILINCA ANLAŞMA İPTAL OLDU”

Aykut Kocaman’ın 2017 yılında Konyaspor’dan ayrılarak Fenerbahçe’nin başına geçmesinden sonra o dönem kendisinin de Fenerbahçe’ye transfer olma şansının olduğunu belirten Boşnak orta saha, “Aykut Kocaman, Fenerbahçe’yi çalıştırırken kulüple bazı temaslarımız olmuştu. Ben o dönem henüz gençtim. Aykut Hoca, eğer o sene takımda kalsaydı benim de Fenerbahçe’ye transfer olma durumum vardı. Ama maalesef Aykut Kocaman, ikinci senesinde Fenerbahçe’yle devam etmeyince transfer gerçekleşmedi” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ İLK ZAMANLARIMDA İKİ KUPA KAZANMAK MUHTEŞEM BİR DUYGUYDU”

Konyaspor’da 2 kupa kazandığı ve kulübün Avrupa Kupalarındaki ilk golünü atarak tarihe geçtiği o başarılı dönemi de anlatan Milosevic, şöyle devam etti: “Türkiye’ye geleli birkaç sene olmuşken iki kupa kazanmak muhteşem bir duyguydu. Takımda birbirini her zaman seven çok güzel bir arkadaşlık grubumuz vardı. Yıllar geçmesine rağmen arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Bu yüzden 2 kupayı da o arkadaş grubuyla kazanmak daha da güzeldi. Avrupa’da attığım gole gelince evet, çok mutluydum. Taraftarlarla oldu bir stadyumda kulübün Avrupa’daki ilk golünü atmıştım. Bu yüzden elbette çok mutluydum ama ne yazık ki o sezon grup aşamasını geçememiştik.”

“OYUN TARZIM İSMAİL KARTAL’IN VİZYONUYLA BELKİ UYUŞMAMIŞ OLABİLİR”

Teknik direktör İsmail Kartal’ın Konyaspor’da görev yaptığı süre boyunca kendisine verdiği şanslara da değinen 29 yaşındaki futbolcu, “İsmail Kartal’ın gelmesinden sonra o sezon daha az oynamaya başladım. Bugün bile bunun neden böyle olduğunu bilmiyorum. Çünkü beni tanıyan insanlar, antrenmanlarda her zaman %100’ünü veren bir oyuncu olduğumu biliyorlar. Bunu kime sorsanız onaylayabilir. Mesela şimdi Antalyaspor’da bile daha az süre almama rağmen antrenmanlarda her şeyimi veriyorum. Futbol böyle bir şey, bazen sorularınıza cevap bulamayabiliyorsunuz. Benim oyun tarzım İsmail Kartal’ın vizyonuyla belki uyuşmamış olabilir. Belki fark etmediğim kötü bir şey yaptım, belki de o zamanki yönetim kurulu artık oynamamı istemedi. Bu yüzden gerçekten net bir cevap veremiyorum ama bu benim için gerçekten bir sorun değil, futbolun bir parçası. İsmail Kartal’ın oyuncularıyla ilişkisi hakkında özel bir şey söyleyemem. Her teknik direktör gibi bazı oyuncularla daha yakın, bazılarıyla değildi. Ama bu da futbolun bir parçası, o yüzden bu konuda farklı bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.

“SERGEN YALÇIN, FUTBOLCULARINA SAKİNLİK VE HUZUR VERİYOR”

Daha önce Konyaspor’da beraber çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın’la Antalyaspor’da yeniden çalışma fırsatı bulan Boşnak yıldız, “Sergen Yalçın, çalıştığı tüm kulüplerde iyi işler yaptı. Beşiktaş ile kupalar kazandı. Böylece ne yaptığını bildiğini herkese gösterdi. Oyunculara sakinlik ve huzur veriyor çünkü oyunculara neredeyse hiç bağırmıyor ve sorunları her zaman sinirlenmeden çözmeye çalışıyor” diyerek tecrübeli teknik adamdan övgüyle bahsetti.

“NURİ ŞAHİN VEYA SERGEN YALÇIN’IN BEŞİKTAŞ’A GİTMESİNE ŞAŞIRMAM. ÇÜNKÜ…”

Son dönemde Nuri Şahin ve Sergen Yalçın isimlerinin Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü olarak anılmasıyla ilgili konuşan Deni Milosevic, şöyle devam etti: “Onlardan birinin Beşiktaş'la anlaşması beni şaşırtmayacak. Sergen Hoca, her yerde iyi işler yaptı ve Beşiktaş ile başarılar kazandı. Böylece kulüp için iyi bir seçenek olabileceğini gösterdi. Nuri Şahin de Antalyaspor’da güzel işler yaptı ve zamanında dünyanın en büyük teknik direktörleriyle çalıştı. Bu yüzden vizyonu var ve genç bir teknik direktör olduğu için ileride büyük bir teknik direktör olabileceğini kanıtlamak istiyor. Bu yüzden Nuri Şahin de onlar için iyi bir seçenek.”

“DZEKO GİBİ BU SEVİYEYİ KORUYABİLEN ÇOK FAZLA OYUNCU TANIMIYORUM”

Fenerbahçe’nin yıldızı vatandaşı Edin Dzeko’nun başarılı performansına dikkat çeken Milosevic, yıldız futbolcunun performansını değerlendirerek, “Dzeko’nun üst düzey bir futbolcu olduğunu söylememe gerek yok, bunu herkes biliyor ama 38 yaşında olmasına rağmen yaptığı skorlar çok özel. Uzun yıllar boyunca her sezon bu seviyeyi koruyabilen çok fazla oyuncu tanımıyorum. Bu yüzden bana göre insanlar onun yaptıklarına saygı duymalı. 38 yaşında bu ligde attığı 24 gol ve Fenerbahçe'nin yıllar sonra şampiyon olmasına yardımcı olmaya çalışması bu saygı duymamız gereken bir konu. Dzeko, geçen yıl 37 yaşında Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı, bu yüzden özel bir başarı olduğunu söylemeliyim” dedi.

“MİCHY BATSHUAYİ İLE STANDARD LİEGE’DE BERABER OYNADIK. BELÇİKA’DAKİ EN BÜYÜK YETENEKTİ”

Belçika ekibi Standard Liege takımında birlikte futbol oynadığı Michy Batshuayi’ye değinen başarılı futbolcu, eski takım arkadaşıyla Belçika’daki günleri hakkında şunları söyledi: “Michy Batshuayi için de aynı şey geçerli, o üst sınıf bir futbolcu. Geçen yıl ligin en iyi forvetlerinden biriydi, bu sezon daha az dakika almasına rağmen neredeyse her maç oynadığında gol atıyor. Bu da Batshuayi’nin kalitesini ve nasıl bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor. Onunla sadece bir buçuk sezon çalıştım çünkü daha sonra Marsilya'ya gitti. Ama o zaman bile takımdaki, belki de Belçika'daki en büyük yetenekti. O zamanlar genç olmasına rağmen maç esnasında inanılmaz şeyler yapıyordu.”

“BEŞİKTAŞ’IN STADYUMU’NDA ÇILGIN BİR ATMOSFER VARDI”

Son olarak Süper Lig’de oynadığı dönem en çok etkilendiği taraftarlardan ve stadyum atmosferlerinden bahseden yetenekli orta saha, sözlerini şöyle noktaladı: “Dürüst olmak gerekirse, bir kulüp şampiyonluk için mücadele ederken stadyumlarındaki atmosfer her zaman çılgınca olur. Türkiye'ye geldiğim ilk yıllarda Beşiktaş Stadyumu’nda çılgın bir atmosfer vardı. Galatasaray ve Fenerbahçe, son yıllarda benzer bir atmosfere sahip çünkü şampiyonluk için savaşıyorlar. Ayrıca Trabzonspor’un şampiyon olduğu son maçı unutamam. Antalyaspor'a karşı oynamışlardı ve ben de yedek kulübesindeydim. O maçın da çılgınca olduğunu söylemeliyim. Konyaspor'daki ilk yılımda Avrupa Ligi'nde oynadığımız ve kupayı kazandığımız zamanları da unutamam, tüm maçlarda stadyum doluydu. Ve 2017 yılında Eskişehir'deki Başakşehir'i yendiğimiz Türkiye Kupası finali de çılgıncaydı. Taraftarlar, o gece de inanılmazdı. Bunlar benim için birer güzel anıydı.”