Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1000 gol istatistiği

Süper Lig'de 25'inci sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 28. haftada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada 12 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmanın yanı sıra 1000 gol barajını aşan takımlar arasına adını yazdırdı.

Ligde ilk kez 1982-1983 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982'de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede, kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren gole Metin Şahin imza attı.

Antalyaspor'un 38 yıl 6 ay önce açtığı gol perdesinde en son sahneye Angolalı Fredy çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 Mart 2021'de yine sarı-lacivertlilere konuk oldukları ve 1-1 berabere sona eren mücadelede, takımının Süper Lig'deki 1000'inci golünü atarak tarihe geçti.



- En gollü sezonu 2015-2016



Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en çok gole 2015-2016 sezonunda rakip kaleleri 53 kez havalandırarak ulaştı.

En az fileleri sarstığı sezon ise 1982-1983'de gerçekleşen Antalyaspor'un Süper Lig'deki gollerinin sezon dağılımı şöyle:

Sezon Gol

1982-1983 27

1983-1984 34

1984-1985 33

1986-1987 37

1994-1995 39

1995-1996 45

1996-1997 38

1997-1998 51

1998-1999 46

1999-2000 42

2000-2001 45

2001-2002 46

2006-2007 32

2008-2009 34

2009-2010 49

2010-2011 41

2011-2012 32

2012-2013 50

2013-2014 34

2015-2016 53

2016-2017 47

2017-2018 40

2018-2019 39

2019-2020 41

2020-2021 (28 haftada) 25



- En golcü Eto'o



Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto'o.

Antalyaspor formasıyla 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı futbolcu Tita 37 golle, Necati Ateş 30 golle takip etti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...