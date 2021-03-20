MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor'un konuğu BB Erzurumspor, takımda 3 eksik
GeriFutbol Antalyaspor'un konuğu BB Erzurumspor, takımda 3 eksik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'un konuğu BB Erzurumspor, takımda 3 eksik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor'un konuğu BB Erzurumspor, takımda 3 eksik

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 15 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan ve 11. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, sahasında yakaladığı yenilmezlik serisini, 27 puanla 19. sıradaki rakibi karşısında da sürdürmek istiyor.

Lukas Podolski 16 hafta sonra ilk 11de başladı, 83 gün sonra golle tanıştı
Lukas Podolski 16 hafta sonra ilk 11'de başladı, 83 gün sonra golle tanıştı

Akdeniz ekibi, 15. haftada Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybettiği maçtan sonra ligde iç sahada oynadığı 6 mücadeleyi kaybetmedi ve bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 5 beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor'da kart cezalısı kaleci Ruud Boffin, sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile defans oyuncusu Bahadır Öztürk yarın forma giyemeyecek.

 

Antalyasporun konuğu BB Erzurumspor, takımda 3 eksik

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi