Antalyasporlu Podolski yufka açtı

Antalyasporlu Lukas Podolski, futbolunun yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gönüllere giriyor.

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı, Alman yıldızın oklava ile yufka açtığı görüntüye, taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Kırmızı-beyazlıların devre arasında transfer ettiği 34 yaşındaki futbolcu, performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımları ile de taraftarların gönlüne girmeyi başarıyor.



Daha önce turistik kentin tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlerini gezerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Podolski'nin, şehri tepeden gören Kepez varyantlardaki seyir terasında otomobil içerisinden Müslüm Gürses'i dinlerken çektiği görüntüler dikkati çekti.



Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medyadaki hesabından "Türk olmak" başlığıyla paylaştığı bir görüntüde, Alman yıldızın oklava ile yufka açtığı görüldü. Podolski'nin bu sırada, Türkçe "Başkan afiyet olsun" dedi. Bu görüntüler başta Antalyaspor'a gönül veren taraftarlar olmak üzere Türk taraftarların beğenisini kazandı.





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