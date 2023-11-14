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Antalyasporlu Naldo: Katlandığımız acılar herkese uyarı olsun

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#Antalyaspor#Naldo#Walter Tilatti
Antalyasporlu Naldo: Katlandığımız acılar herkese uyarı olsun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 11:13

4 yaşındaki oğlu ile kayınpederini trafik kazasında kaybeden Antalyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Antalya’da 7 Eylül’de 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Naldo’nun kayınpederi 65 yaşındaki İtalyan Walter Tilatti’nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereria’nın 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria (4) ağır yaralandı.

Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereria kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi.

"KATLANDIĞIMIZ ACILAR HERKESE UYARI OLSUN"

Naldo Pereria, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Naldo Pereria açıklamasında, "Kayınpederime ve bu trajik kazada Davi’yle ilgilenen herkese teşekkür ederim. Ama bu konuda sessiz kalamam, oğlum ve kayınpederim, saat 11.00’de kimliği belirlenemeyen bir kişinin çok hızlı gitmemesi gereken bir yerde aşırı hız yapması sonucu hayatını kaybetti. Eve gidiyorlardı. Ailemin ve benim katlandığımız acılar herkese bir uyarı olsun. Trafik kurallarına saygı gösterin, emniyet kemerinizi takın, kendi hayatlarınızın ve başkalarının hayatlarının sorumluluğunu alın. Antalya’da kazalar sık yaşanıyor ama bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu kazalar hayallerin yok olmasına, ailelerin yok olmasına ve yaşatmamız gereken çocukların hayatlarının sona ermesine neden oluyor. İnsanlar araç kullanırken daha sorumlu olsalardı tüm bu üzüntülerden kaçınılabilirdi" dedi.

Antalyasporlu Naldo'nun ailesi kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralıAntalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesi, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaralandı.
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#Antalyaspor#Naldo#Walter Tilatti

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