MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyasporlu Bünyamin Balcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un radarında
GeriFutbol Antalyasporlu Bünyamin Balcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un radarında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Antalyasporlu Bünyamin Balcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un radarında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyasporlu Bünyamin Balcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un radarında

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un genç oyuncusu Bünyamin Balcı, Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg tarafından izleniyor.

Süper Lig’de bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım aday kadrosuna kadar yükselme başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor’un savunma oyuncusu Bünyamin Balcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı. 

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg, 20 yaşındaki oyuncuyu son iki lig maçında izlemek için gözlemci gönderdi.

Antalyasporlu Bünyamin Balcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourgun radarında

Strasbourg kulübünün scoutları oyuncunun da temsilciliğini yapan Yiğit Oruç ile birlikte Antalyaspor’un hem MKE Ankaragücü, hem de Demir Grup Sivasspor maçlarını izleyerek 20 yaşındaki sağ bek için notlar aldı.

Genç oyuncu, bu sezon çıktığı 33 maçta 2 gol atıp 4 asist yapma başarısı gösterdi.

 

Antalyasporlu Bünyamin Balcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourgun radarında

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi