Antalyaspor'dan transferde Diego Costa hamlesi!

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Brezilya'nın Atletico Mineiro'dan ayrılarak bonservisini eline alan ünlü futbolcu Diego Costa'ya Süper Lig'den talip çıktı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Akdeniz ekibi, Diego Costa için resmi teklif yaptı.

1.2 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERİSİ

Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncuya 2 yıl opsiyonlu 6 aylık sözleşme teklif ettiği belirtildi. 33 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi.

Diego Costa, 24 kez İspanya Milli Takım formasını giyerek 10 gole imzasını koydu. Kulüp kariyerinde 495 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 186 gole imza atarken, İngiltere ve İspanya'da lig şampiyonlukları yaşadı.