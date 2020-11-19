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GeriFutbol Antalyaspor'dan Tahkim Kurulu'nun Jahovic kararı sonrası açıklama!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 22:33 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'dan Tahkim Kurulu'nun Jahovic kararı sonrası açıklama!

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Antalyaspor'dan Tahkim Kurulu'nun Jahovic kararı sonrası açıklama!
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Antalyaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ceza verilen futbolcu Adis Jahovic için yaptıkları itirazın Tahkim Kurulunca reddedilmesi hakkında açıklama yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, PFDK kararının Tahkim Kurulu tarafından onandığı kaydedilerek, "Futbolda adalet terazisinin eşit tutulduğuna olan inancımız zedelenmiştir." denildi.

Daha önce futbolcuları Sidney Sam ve Amilton Minervino'nun da kırmızı kart görerek 2'şer maç ceza aldıkları hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Doğru olduğuna inandığımız Amilton Minervino'nun cezası için itiraz bile etmedik. Ancak Sidney Sam gibi Adis Jahovic'te de saha içinde haksız cezalandırılmamızın ardından, hatayı telafi etmesini beklediğimiz Tahkim Kurulu da maalesef kararı onamıştır. Çok daha sert bir hareket nedeniyle 2 maç men edilen başka bir kulübün oyuncusunun cezası 1 maça indirilirken, bizim oyuncularımıza aynı iyi niyetin gösterilmemiş olması tam anlamıyla çifte standarttır. Tahkim Kurulunun, hangi gerekçeyle bu farklı kararları aldığı konusunda kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz."

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