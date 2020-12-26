MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor'dan sakatlığı bulunan 6 futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama
GeriFutbol Antalyaspor'dan sakatlığı bulunan 6 futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 26.12.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'dan sakatlığı bulunan 6 futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor'dan sakatlığı bulunan 6 futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama
Abone Olgoogle-news

Fraport TAV Antalyaspor, sakatlığı bulunan 6 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Adis Jahovic'in sakatlıklarının sürdüğü belirtildi.

Ufuk Akyol'un ayak bileği bağ tamiri operasyonu geçirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ameliyatın ardından futbolcumuz rehabilitasyon sürecinde. Kaval kemik kırığı olan Drole ise bireysel performans antrenörüyle saha çalışmalarına devam ediyor. Ayak bileğinde bağ zorlanması olan Ali Eren İyican ile kasında zorlanma bulunan Bahadır Öztürk rehabilitasyon sürecinde. Ön çapraz bağ operasyonu geçiren Serdar Gürler, bireysel performans antrenörüyle saha çalışmalarına devam ediyor. Kas grubunda zorlanma olan Adis Jahovic'in de tedavisi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspordan sakatlığı bulunan 6 futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle