Antalyaspor'dan Alex de Souza açıklaması! 12 yıl sonra Türkiye'ye dönüş...

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Sergen Yalçın ile ayrılık kararı alan Antalyaspor'da yeni sezonda takımın başına geçecek teknik direktör belli oldu.

Akdeniz ekibinin başkan vekili Alkan Evren, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile 2 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalyaspor'da görev yapacak.

12 YIL SONRA DÖNÜYOR

Alex de Souza, Fenerbahçe'den 2012 yılının Ekim ayında ayrılarak ülkesine dönmüştü.

YARDIMCISI MEHMET AURELIO

Alex de Souza'nın yardımcı antrenörünün Türkiye'de iz bırakan Brezilya asıllı Türk futbolcu Mehmet Aurelio olacağı belirtiliyor.

ANTALYASPOR ATEŞİ YAKTI

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından gün içerisinde Alex de Souza için de bir paylaşım yapıldı.

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SERGEN YALÇIN'DAN VEDA

Son karşılaşmada Antalyaspor yönetimi, Sergen Yalçın'a plaket takdim etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, güzel bir maç olduğunu belirterek, “Hedefsiz olan iki takımın oynamasına rağmen seyir zevki seyir zevki veren, pozisyonlu, mücadele gücü yüksek kazanmak isteyen iki tane takım güzel bir oyun oynadılar. Bizim için önemli tarafı son iç saha maçımızı oynadık. Bugün kazanmak istiyorduk. Yani en azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik. O açıdan bizim için çok değerli bir müsabakaydı, kazanmak ayrı bir sevinç oluşturdu. Hepimiz de mutlu olduk” diye konuştu.

BAŞKAN DAHA ÖNCE DOĞRULAMIŞTI

Antalyaspor'un Başkanı Sinan Boztepe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşılamaması durumda, listelerinde bulunan 6-7 teknik direktörden birinin de Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Alex de Souza olduğunu söylemişti.

ANTALYASPOR TARAFTARI HEYECANLI

Öte yandan Antalyaspor'un köklü taraftar grubu 07 Gençlik, sosyal medya hesabından "Hoş geldiniz Alex De Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

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