Antalyaspor'dan Alanyaspor ve Isaac Sackey'e dava!

Aytemiz Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından Antalyaspor’a küfür edildiği duyulan video paylaşımı, kırmızı beyazlı taraftarlardan büyük tepki aldı. Aytemiz Alanyaspor yönetimi bu paylaşımı 1 gün sonra kaldırdı.

Instagram’ın hikaye paylaşımından takipçileri ile bir fotoğrafı paylaşan Sackey’e FTA Antalyaspor taraftarları büyük tepki gösterdi. Sackey, yine Instagram hesabından Antalyaspor camiasından özür diledi ve paylaşımını kaldırdı.

ALANYASPOR SESSİZ KALDI



Aytemiz Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan küfürlü paylaşım ve Sackey’in skandal paylaşımı kaldırılmasına rağmen Aytemiz Alanyaspor cephesi iki olaya da sessiz kaldı. Antalyaspor taraftarları, aynı ilin iki takımının mücadelesinden sonra yapılan paylaşımlar nedeniyle Alanyaspor’un özür mesajı içeren herhangi bir açıklama yapmaması da tepkilerin artmasına neden oldu.

Antalyaspor’un yaşanan bu olaylardan sonra hem Alanyaspor’a hem de bonservisi Alanyaspor’da bulunan futbolcu Isaac Sackey’e dava açacağı öğrenildi.

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