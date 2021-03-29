Antalyaspor’da takımın maestrosu Nuri Şahin! 1 maç hariç hep 11'de başladı...

Sezon başında Almanya’dan sürpriz bir şekilde Antalyaspor’a imza atan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Nuri Şahin, performansıyla takdir topluyor. Şahin, bu sezon takımıyla 29’u lig, 5’i kupa olmak üzere 34 maça çıktı. Yıldız oyuncu, takımına 3 asistlik katkı sağladı.



MAÇ BAŞINA 1,1 TOP KAPMA



Teknik direktör Ersun Yanal’ın saha içerisindeki beyni olan Nuri Şahin, maçlarda takım arkadaşlarını sürekli uyararak ne yapmaları gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Milli oyuncu, mücadelelerde 1,1’lik top kapma başarısında bulunurken, ortalama 87,2’lik de pas yüzdesi yakaladı. Bu yüzde ile 20 lig mücadelesinde 88,2’lik pas yüzdesi yakalayan Naldo’nun arkasında ikinci sırada bulunuyor.





1 MAÇ HARİCİ HEP 11’DE BAŞLADI



Kırmızı beyazlı takımın başarılı orta saha oyuncusu Nuri Şahin, ligin ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan girerken, sonraki haftalarda bütün maçlarda sahaya ilk 11’de çıktı. Tecrübeli oyuncu ligin ikinci devresinde oynanan Yukatel Denizlispor maçını da sakatlığından dolayı kaçırdı.



SAHADA EN ÇOK KALAN 2’NCİ OYUNCU



Almanya’nın Werder Bremen takımından sezon başında takıma dahil olan Nuri Şahin, bu sezon kupa maçlarıyla beraber 34 maçta 2735 dakika sahada kaldı. Şahin, 2929 dakika sahada kalan Rus oyuncu Kudryashov’un ardından ikinci sırada yer alıyor. Şahin, lig ve kupa maçları da dahil olmak üzere takımının bu sezon oynadığı bütün maçlarda sahada yer aldı.

Nuri Şahin, kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool, Feyenoord, Werder Bremen formaları giydi. Başarılı oyuncu, toplamda 427 maçta forma giyerken 40 gol, 42 asistlik performans sergiledi. Şahin, A Milli Takımın formasını da 45 maçta terletirken, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Nuri Şahin’in takımın maestrosu olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, "Nuri Şahin takımımızın maestrosu, vazgeçilmez oyuncuların başında gelmektedir" dedi.

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