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Nuri Åžahin'in gÃ¶reve gelmesiyle geÃ§en sezonu baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§larla tamamlayan Antalyaspor'da modern hamleler devam ediyor.

Ajansspor'un haberine gÃ¶re Complete Coherence kurucu ortaÄŸÄ± ve CEO'su Dr. Alan Watkins Antalyaspor teknik ekibi ve futbolcularla birebir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdi. Antalyaspor'un Almanya'daki son antrenmanÄ±nÄ± gÃ¶zlemleyen, notlar alan ve Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip eden Dr. Watkins, yarÄ±n da takÄ±mla birlikte olacak ve deneyimlerini teknik ekip ve futbolculara aktaracak.

BirÃ§ok branÅŸta kiÅŸisel koÃ§luk danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor

TÄ±p ve sinir bilimi eÄŸitimleri alan ve bu alanda uzun yÄ±llar Ã§alÄ±ÅŸan Dr. Watkins, aynÄ± zamanda birinci derece psikoloji derecesi ve immÃ¼noloji alanÄ±nda doktora derecesine sahip. Etki gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek olan birÃ§ok lider ve kanaat Ã¶nderi ile Ã§alÄ±ÅŸarak daha iyi karar almalarÄ±nÄ± ve geliÅŸimlerini artÄ±rma konusunda koÃ§luk yapan Dr. Alan Watkins, eski Arsenal Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Arsene Wenger ve Ä°ngiltere A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Gareth Southgate baÅŸta olmak Ã¼zere Premier Lig futbolcularÄ±, Londra 2012 ve Rio 2016 Olimpiyat sporcularÄ± ve antrenÃ¶rleri ile birÃ§ok branÅŸta ulusal ve uluslararasÄ± liglerde kiÅŸisel koÃ§luk danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi yapÄ±yor. Liderlikte dÃ¼nyanÄ±n en zorlu sorunlarÄ±nÄ±n nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸine kadar Ã§eÅŸitli konularda yedi kitap yazan Dr. Watkins, 100'den fazla ÅŸirketle iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±.

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Uyku koÃ§u ve taÃ§ antrenÃ¶rleri

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Antalyaspor'un Almanya kampÄ±nda, Ä°ngiliz uyku koÃ§u Nick Littlehales tarafÄ±ndan futbolculara uyku eÄŸitimi verilmiÅŸti. KÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar daha Ã¶nce taÃ§ antrenÃ¶rleri ile Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayarak bÃ¼yÃ¼k bir yenilik getirmiÅŸti.

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