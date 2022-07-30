İşte hakemlerin alacağı ücretler

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu şu VAR’la hakemi ayırma işini ortaya attı atmasına ama attığına da sanırım bin pişmanlardır bugün. Dönmek istese de dönemiyorlar. Dünyada bir örneği yok. Bakarsınız IFAB “Hop beyler ne yapıyorsunuz?” der. Der de... Her neyse söylediler bir kere. Sonra MHK Başkanı Sabri Çelik ve bazı üyeleri aldılar telefonu eline tek tek hakemleri arayarak VAR teklif ettiler. Geri dönüş sıfıra yakın. Son çare VAR’ı daha cazip hale getirmekte bulunuldu. Öyle ki VAR parasal açıdan sahadaki hakemden daha cazip hale geldi. Örneğin maç hakemi hem aylık hem maç başı alırken VAR sadece maç başı 4 bin 400 TL alıyordu.

AYLIK 100 BiN TL KAZANABiLECEK

Yeni düzenleme ile hem aylık hem de maç başı para alacaklar. Maç başı 10 bin TL, aylık 20 bin TL. Malum görevleri sadece VAR olduğu için haftada minimum 2-3 VAR göreviyle aylık kazanç 100 bin TL civarında olacak. Sahadaki hakemin maaşı ikiye katlanarak 26 bin TL’ye çıkarıldı. Maç başı aldıkları ücret de 10 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı.

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ESKi KÖYE YENi ADET

Bir de şu ikinci gözlemci olayı... Gerçekten o işi anlamak da mümkün değil. Deniyor ki; ‘bir gözlemci maça gidecek aynı maçla ilgili bir gözlemci de Riva’da bir odada maçı TV’den izleyerek rapor yazacak. Ayrıca Riva’daki gözlemcinin dışarıyla da irtibatını kesmek için elinden telefonu alınacak.

Sonra. Bu iki gözlemci maçın ardından en geç üç saat içinde raporlarını sisteme girecek. Ve bu iki gözlemcinin verdiği notun ortalaması hakemin aldığı not olacak.

MAÇA GiDEN iÇiN BiR SIKINTI YOK

Tamam. Peki o maça giden gözlemci görevini nasıl ifa edecek biliyor musunuz? Söyleyelim o zaman. Maçı tribünden izleyecek, notlarını alacak. Maç bittikten sonra da ya soyunma odasında ya da aynı otelde kalıyorlarsa otel de hakemlerle birlikte maç toplantısı yapacak. Tıpkı uluslararası arenada olduğu gibi.

Sonra bu maç toplantısında gözlemci, müsabaka ile ilgili aldığı o notları hakeme ileterek kararlar konusunda gerekçelerini soracak. “Orada ne gördün. Görmediysen hakem arkadaşlarından veya VAR’dan uyarı aldın mı almadın mı? O pozisyonla ilgili VAR’la konuştun mu, konuştuysan ne konuştun” gibi... Hemen hemen müsabakada tüm verilen ve verilmeyen kritik kararlarla ilgili hakemlere sorularını sorup cevapları aldıktan sonra, buna göre tekrar görüntüleri izleyip değerlendirmesini ona göre yapacak. Ona göre hakemin, yardımcıların ve VAR’ın notunu verecek.

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ODAYA KAPATILAN PEKi NE YAPACAK?

Peki benim elinden telefonu alınarak Riva’da bir odaya kapatılan garibim gözlemcim ne yapacak?. Onun hakemle konuşma, bir şey sorma, bir şey isteme, gerekçesini öğrenme hakkı filan yok. Belki aşağı kantinden çay isteyebilir. BeIN Sports ne verirse onunla yetinecek! Ona göre değerlendirmesini yapacak.

Sonra “Ben maçlara iki gözlemci atıyorum diyeceğim” öyle mi? Buradan doğru, eksiksiz, sağlıkli bir değerlendirme çıkma şansı olabilir mi Allah aşkına?

Dünyanın neresinde bu veya buna benzer bir uygulama var Sayın Sabri Çelik?

BiRi DE RADYODAN MAÇI DiNLER Mi?

Bu fikri ortaya atan zihniyet bakın yarın “Maçlara 3. bir gözlemci atayacağız o da radyodan dinleyerek hakemle ilgili değerlendirme yapacak” derse, şaşırmam!

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Sevgili başkanım (Mehmet Büyükekşi); şu talimat değiştirmeye bir ara verip şu parlak fikirleri size sunanları bir an evvel değiştirseniz derim... Emeğinize çabanıza yazık!

MAKiNEYE iNCE AYAR VERiLDi Mi?

Hakem atamalarında hibrit sisteme geçiyormuşuz. TFF Başkanımız da MHK Başkanımız da sık sık vurguluyor. Artık atamaları makine yapacak. Burada akıllara gelen iki soru var. Biri birçok önemli hakemin geçen sezonu adeta pas geçtiği bir noktada onlarla ilgili makineye hangi verileri yükleneceği.

KULÜPLER DEVREDE

Sayın başkan (Büyükekşi) her defansında ‘herkes sıfır noktasından başlayacak’ dediğine göre makineye nasıl bir veri yükleyeceğiz? Bir diğeri de acaba TFF veya MHK’nın hakemlerle ilgili makineye yüklenecek kriterlerin belirlenmesiyle ilgili Kulüpler Birliği ile bir istişareleri olup olmadığı? Acaba onlardan bu konuda bir talep geldi mi? Geldiyse nasıl talepler geldi? Kulağımıza gelen bilgiler geldiği yönünde. Sanki kulüplerin talepleri doğrultusunda makineye ince bir ayar verilmiş gibi!

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REZERV LiG TOPALLIYOR!

TFF, Rezerv Lig’le ilgili duyurusunu yaptıktan sonra buradan bu konuda yaşanabilecek aksilikleri dikkate alarak, “Rezerv Lig topal lig olmasın” uyarısı yapmıştık. Çünkü mantıklı tarafından çok mantıksız tarafı vardı bize ve bazı kulüplere göre. İsteyenler belli; 4 Büyükler. Çünkü onların bir hesap yapma alışkanlığı yok. İstemeyenlere soruyorum “Federasyon versin 10 milyon katılayım” diyor. Katılmayıp 5 milyon ceza yemeye razı olan var, “Böylece 5 milyonu kurtarırım” diyor.

RiCA VE MiNNETLE

Geçenlerde sayın federasyon başkanımızla Riva’da bir ayak üstü sohbetimiz oldu. Sayın başkan Rezerv Lig ile ilgili “Arkadaşlar bugün yayıncısı belli olacak” demişti bize. Aradan bir hafta geçti ses yok. Sebebi TRT SPOR sadece 3 Büyükler’in maçlarını yayınlarım teklifiyle gelmiş. Yani ne kulüpler ne yayıncı yanaşıyor bu işe. Katılacakların yarısı da rica minnet orada.