Antalyaspor'da Lukas Podolski'den flaş Beşiktaş maçı açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Antalyaspor'da Alman yıldız Lukas Podolski, basın toplantısında konuştu.

İşte Lukas Podolski'nin açıklamaları;

Biz buraya kazanmaya geldik. Kariyerimde çok daha önemli maçlara çıkmış olabilirim ancak her finalin ayrı yeri vardır, bunun da ayrı yeri olacak. Enerjimizi sahaya yansıtmaya geldik. Şehir için, kulüp için, taraftarlarımız için çok önemli bir gün olduğunun farkındayız. Yüksek enerjimizi verdikten sonra istediğimizi elde ettiğimize inanıyorum. Antalyaspor ile 20 sene sonra tekrar finaldeyiz.

KUPAYI KAZANMAYA GELDİK

Takımla beraber bu kupayı kazanmaya geldim. Buraya tatil için, stadı gezmeye, İzmir'i görmeye veya tanımaya gelmedim, buraya kupa için geldim. Finaller tek maçtan ibarettir. O yüzden favori takım söylentilerine karşıyım. Tavşan gibi saklanmaya gelmedik. Biz burada bu kupayı kazanmaya geldik. Beşiktaş büyük kulüp, şampiyon da oldular ancak biz de yüzde 100 ile oynadığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bir maç, bir kupa, neler yapabileceğimizi göstereceğimizden eminim. Futbolda her türlü sonuç var, elimizden geleni yapıp sonucu göreceğiz.