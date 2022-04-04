Antalyaspor'da kriz çıktı, Öztürk rahatlattı

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Sezonun ilk yarısında sportif olarak zor zamanlar geçiren Antalyaspor’da, üst üste alınan galibiyetler ve puanlar yüzleri güldürdü. Ancak alınan sonuçlara karşın kulüp bu kez de yönetimsel açıdan çalkantılı bir döneme girdi.

Antalyaspor'un yapısı



Ajansspor'da yer alan habere göre; Futbol takımının yer aldığı Antalyaspor A.Ş’nin hisselerinin %56’sı Antalyaspor Kulübü Derneği’nde, %36’sı ise Antalyaspor Vakfı’nda yer alıyor. Çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Antalyaspor Kulübü Derneği'nin başkanlığını Emin Hesapçıoğlu yapıyor.

İki başkanın araları açık



Antalyaspor A.Ş Başkanı Aziz Çetin ile bir önceki başkan Mustafa Yılmaz'ın arasının açık olduğu biliniyor. Çetin'in hem yönetim kurulunda hem de tesis çalışanlarına “Mustafa Yılmaz ile görüşen, laf getirip, götüren kim varsa kulüple ilişkisi keseceğim” dediği ortaya çıkmıştı.

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Dernek toplantısına eski başkan çağrıldı



Geçtiğimiz haftalarda Emin Hesapçıoğlu, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yaptığı toplantıya Antalyaspor Vakıf Başkanı Nafız Tanır’ı ve önceki Başkan Mustafa Yılmaz’ı çağırdı. Camiada soğuk rüzgârlar estirirken yönetim krizi çıkardı.

Aziz Çetin: Beni başkanlıktan indirebilirler



Toplantıya davet edilmeyen Antalyaspor A.Ş Başkanı Aziz Çetin’in "Antalyaspor Kulübü Derneği beni başkanlıktan indirebilir” sözleriyle krizin büyüklüğünü göz önüne serdi.

Çetin'e destek Öztürk ailesinden geldi



Bu süreçte Aziz Çetin’e en büyük destek ise yaklaşık 2 yıl önce Antalyaspor’u resmi olarak bırakan ancak kırmızı-beyazlı takımın yaklaşık 80 milyon Euro'luk borcunu üstlenen Öztürk ailesinden geldi. İlk olarak Antalyaspor A.Ş’de başkanlık yapan Ali Şafak Öztürk, “Seninleyiz Aziz Başkanım” diyerek paylaşım yaptı.

Fikret Öztürk maça gitti



Fikret Öztürk ise Vakıf ve Dernek Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra ilk kez Antalyaspor maçına gitti. Antalyaspor’un deplasmanda Altay’ı 2-1 yendiği maçı İzmir’e giderek izleyen Fikret Öztürk, Aziz Çetin’in yanında yer alarak Antalyaspor camiasına mesaj verdi.

Emin Hesapçıoğlu geri adım attı



Hem Ali Şafak Öztürk hem de Fikret Öztürk’ün mesajları üzerine Mustafa Yılmaz ile hareket Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapçıoğlu’nun geri adım attığı öğrenildi.

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