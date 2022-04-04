Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Antalyaspor'da kriz çıktı, Öztürk rahatlattı

#Antalyaspor#Ali Şafak Öztürk#Aziz Çetin
Antalyasporda kriz çıktı, Öztürk rahatlattı

Son 9 maçını kaybetmeyen Antalyaspor'da yönetim krizi yaşanıyor. "Beni başkanlıktan indirebilirler" diyen Aziz Çetin, Öztürk ailesinden gelen destekle rahatladı.

Haberin Devamı

Sezonun ilk yarısında sportif olarak zor zamanlar geçiren Antalyaspor’da, üst üste alınan galibiyetler ve puanlar yüzleri güldürdü. Ancak alınan sonuçlara karşın kulüp bu kez de yönetimsel açıdan çalkantılı bir döneme girdi.

Antalyaspor'un yapısı

Ajansspor'da yer alan habere göre; Futbol takımının yer aldığı Antalyaspor A.Ş’nin hisselerinin %56’sı Antalyaspor Kulübü Derneği’nde, %36’sı ise Antalyaspor Vakfı’nda yer alıyor. Çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Antalyaspor Kulübü Derneği'nin başkanlığını Emin Hesapçıoğlu yapıyor.

İki başkanın araları açık

Antalyaspor A.Ş Başkanı Aziz Çetin ile bir önceki başkan Mustafa Yılmaz'ın arasının açık olduğu biliniyor. Çetin'in hem yönetim kurulunda hem de tesis çalışanlarına “Mustafa Yılmaz ile görüşen, laf getirip, götüren kim varsa kulüple ilişkisi keseceğim” dediği ortaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

Dernek toplantısına eski başkan çağrıldı

Geçtiğimiz haftalarda Emin Hesapçıoğlu, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yaptığı toplantıya Antalyaspor Vakıf Başkanı Nafız Tanır’ı ve önceki Başkan Mustafa Yılmaz’ı çağırdı. Camiada soğuk rüzgârlar estirirken yönetim krizi çıkardı.

Aziz Çetin: Beni başkanlıktan indirebilirler

Toplantıya davet edilmeyen Antalyaspor A.Ş Başkanı Aziz Çetin’in "Antalyaspor Kulübü Derneği beni başkanlıktan indirebilir” sözleriyle krizin büyüklüğünü göz önüne serdi.

Çetin'e destek Öztürk ailesinden geldi

Bu süreçte Aziz Çetin’e en büyük destek ise yaklaşık 2 yıl önce Antalyaspor’u resmi olarak bırakan ancak kırmızı-beyazlı takımın yaklaşık 80 milyon Euro'luk borcunu üstlenen Öztürk ailesinden geldi. İlk olarak Antalyaspor A.Ş’de başkanlık yapan Ali Şafak Öztürk, “Seninleyiz Aziz Başkanım” diyerek paylaşım yaptı.

Fikret Öztürk maça gitti

Fikret Öztürk ise Vakıf ve Dernek Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra ilk kez Antalyaspor maçına gitti. Antalyaspor’un deplasmanda Altay’ı 2-1 yendiği maçı İzmir’e giderek izleyen Fikret Öztürk, Aziz Çetin’in yanında yer alarak Antalyaspor camiasına mesaj verdi.

Emin Hesapçıoğlu geri adım attı

Hem Ali Şafak Öztürk hem de Fikret Öztürk’ün mesajları üzerine Mustafa Yılmaz ile hareket Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapçıoğlu’nun geri adım attığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor#Ali Şafak Öztürk#Aziz Çetin

BAKMADAN GEÇME!

‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF
Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

#Grammy
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF
Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

#Grammy
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın