Antalyaspor’da gole en çok katkı Alfredo Fredy’den

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un 2018-2019 sezonu devre arasında takıma kazandırdığı Angolalı orta saha oyuncusu Fredy, bu sezon takımı adına gole en çok katkıda bulunan oyuncu konumunda. Fredy, ligde 3 gol, 5 asist, kupa maçlarında ise 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



EN ÇOK GOLE KATKI VEREN OYUNCU



Antalyaspor’un deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon lig ve kupada olmak üzere toplam 30 maça çıktı. Ligde 3 maçı sakatlığı, 2 maçı da kart cezasından dolayı kaçıran Fredy, 25 maçta 2093 dakika yeşil zeminde kalırken, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Fredy, Ziraat Türkiye Kupası’nda takımının oynadığı 5 maçın tamamında yeşil zemine ayak basarken, toplamda 334 dakika sahada kaldı. Angolalı oyuncu kupada da 2 gol ve 1 asistle takımına büyük katkı sağladı.

GOL ATTIĞI YA DA ASİST YAPTIĞI MAÇI KAYBETMEDİ



Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Fredy’nin bu sezon lig ve kupada gol ya da asist yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kırmızı beyazlı takım Angolalı oyuncunun gol attığı ve ya asist yaptığı maçlarda 20 puanı hanesine yazdırdı. Akdeniz ekibinde Fredy, sezonun ilk yarısında oynanan Gençlerbirliği (2-0), Beşiktaş (1-1), Göztepe (1-0), Trabzonspor (1-1) ve sezonun ikinci yarısında oynanan Gençlerbirliği (1-0) maçlarında gol pası verdi. Fredy, yine sezonun ilk yarısında oynanan Kayserispor (2-0), ikinci devresinde oynanan Fenerbahçe (1-1) ve BB Erzurumspor (3-1) maçlarında ise gol atma başarısı elde etti.



KUPADA SON 2 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST



30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımının tarihinde ikinci kez finale yükselmesinde büyük rol oynadı. Fredy, Antalyaspor ile kupada oynanan 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Akdeniz ekibinin başarılı orta saha oyuncusu çeyrek final maçında DG Sivasspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyette mücadelenin tek golünü kaydetti ve kırmızı beyazlıların yarı finale çıkmasını sağladı. Fredy, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta ise bir asist yapma başarısı sağlayarak Akdeniz ekibinin tarihinde ikinci kez final oynamasına katkı verdi.





ANTALYASPOR’UN 1000’İNCİ GOLÜNÜ ATTI



Fredy, Fraport TAV Antalyaspor’un ligin 28’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı ve 1-1 sona eren maçta attığı golde ise tarihe geçti. Deneyimli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’ye attığı golle Antalyaspor’un lig tarihinde attığı 1000’inci gole imzasını atma başarısını elde etti.



2018-2019 yılının devre arasında Portekiz Ligi ekiplerinden Belenenses’ten transfer edilen Angolalı oyuncu, kırmızı beyazlılarla toplam 75 maçta forma giydi. Fredy, Akdeniz ekibiyle toplam 9 gol sevinci yaşarken, 12 de asiste imza atma başarısı gösterdi.

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