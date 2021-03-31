Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar şoku!
Antalyaspor, U21 Milli Takımı'nda sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar'ın 4-6 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini açıkladı.
Antalyaspor Kulübü, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile Alanya'da dün oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar'ın, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, klavikula fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan futbolcumuzun 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi