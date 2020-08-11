Antalyaspor'da Charles ile yollar ayrıldı

Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

4,5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 105 maç ve 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!