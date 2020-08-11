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Antalyaspor'da Charles ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Charles Silva ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
4,5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 105 maç ve 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva
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